Drive-thru: Idosos com 78 e 79 anos são imunizados na Capital

“Uma vitória, uma segurança, estar aqui agora me deixa ansiosa na espera para receber o imunizante, não tem preço se sentir bem”, essas são palavras da aposentada de 78 anos Narcisa Pereira de Oliveira, que era a primeira da fila para receber o imunizante CoronaVac da sua faixa etária. Ela conta que está acostumada a receber vacinas imunizantes, explicando que anualmente também toma as gripais. “Eu gosto de me sentir segura e desde 2014 quando mudamos para Palmas, meu neto me acompanha para atualizar a caderneta, todos nós idosos precisamos nos vacinar”. Após receber seu imunizante para a Covid-19, bem-disposta a aposentada explicou que não sentiu dor. “É igual às outras, todos podem vir receber sem medo”.

A Rede Municipal da Saúde ampliou a vacinação nesta quinta-feira, 18, para idosos na faixa de 78 e 79 anos de idade. Os idosos estão sendo imunizados no formato de drive-thru no estacionamento do Espaço Cultural José Gomes Sobrinho. O analista técnico de Vigilância Epidemiológica Pedro Paulo explicou que idosos com sintomas gripais ou que tiveram alta da infecção pela Covid-19 devem aguardar 29 dias para receber a dose de maneira segura. “Os pacientes idosos e seus familiares precisam ficar atentos para a vacinação e se houve contágio com a doença, é importante também lembrá-los que o imunizante CoronaVac são duas doses, sendo a segunda administrada em um intervalo entre 21 e 28 dias”.

Entre os usuários contemplados com a vacina estava a idosa aposentada Lídia Reis, acompanhada de sua filha e de dois dos seus netos. Ela contou que estava fazendo aniversário nesta quinta, assim completando seus 78 anos, muito feliz, disse estar grata com a expansão dos grupos prioritários, pois poderia receber a imunização. “É meu presente, meu maior presente, minha filha estava falando que só pode ser obra do destino, estava muito preocupada”.

A aposentada ainda contou que familiares morreram por causas relacionadas à Covid-19 e apesar da boa notícia da expansão para o grupo que ela pertence, ainda estava abalada pelas perdas passadas. “Além de familiares que morreram, eu tenho um neto de 32 anos que está internado em estado grave, estou preocupada com ele, quero que ele se recupere”, lamentou Lídia.

Foram distribuídas 1.180 doses pelo Estado esta semana, que atende 100% dos idosos da faixa etária especificada. A vacinação teve início às 8 horas e seguirá até as 17 horas. A ação conta com o apoio da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu), por meio da Superintendência de Trânsito e Transportes na organização das filas e controle do tráfego.

Para receber a primeira dose, o idoso deve apresentar documento pessoal (RG), o cartão de vacina e o cartão SUS ou CPF. Idosos acamados ou com mobilidade reduzida serão vacinados em casa. Idosos que não puderam comparecer na ação poderão agendar a vacinação na sua Unidade de Saúde da Família (USFs) de referência.