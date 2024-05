Museu abre exposição “Memória em Construção” com acervo histórico de Palmas

Para celebrar os 35 anos de Palmas, o Museu Casa Suçuapara lança nesta semana a exposição “Palmas: memória em construção”. O público poderá revisitar o passado da Capital através de um acervo diversificado que inclui fotografias, plantas arquitetônicas e outros documentos históricos. A abertura acontece nesta quinta-feira, 23, às 19 horas. O Museu está localizado no Parque Cesamar.

“Memória em Construção” dá ao público a oportunidade de observar a trajetória de Palmas, desde os planos iniciais até os caminhos que a cidade seguiu ao longo dos anos. A intenção é promover uma consciência crítica e ativa, incentivando os cidadãos a se envolverem nas ações e decisões que moldam a capital tocantinense.

Casa Suçuapara

A Casa Suçuapara possui uma importância histórica para Palmas. Ela foi sede da antiga Fazenda Triângulo e após a desapropriação de todas as propriedades para a implantação de Palmas, ela foi a única que permaneceu erguida dentro do Plano Diretor e serviu de palco para tomada de decisões governamentais no início da construção da cidade. Foi sede da primeira Prefeitura e Câmara Municipal de Palmas, de janeiro a maio de 1990. Depois disso, funcionou como sede da Legião Brasileira de Assistência (LBA), além de outros usos. Após diversas manifestações populares a favor da preservação do bem, o Município efetuou o tombamento definitivo da Casa Suçuapara através do Decreto nº 67, de 16 de março de 2005.