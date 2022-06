Ministério da Economia, com ajuda das Juntas Comerciais, divulga consulta pública para elaboração do primeiro concurso nacional

O Ministério da Economia por meio do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (Drei), com o apoio das Juntas Comerciais dos Estados, está promovendo uma consulta pública que busca auxiliar na elaboração do primeiro Concurso Nacional para Tradutor e Intérprete Público.

O formulário está disponível no endereço eletrônico: https://www.gov.br/drei, até o dia 17 de junho de 2022. Esse formulário tem a intenção de levantar informações sobre a quantidade de pessoas interessadas, além de quais idiomas devem estar no futuro edital para o concurso.

O concurso será realizado a nível nacional e irá contar com prova escrita e oral. Também terá uma simulação de interpretação consecutiva, a fim de avaliar a compreensão do candidato sobre as sutilezas e dificuldades de cada idioma.

Vale ressaltar que o formulário é uma pesquisa prévia para o futuro concurso, não sendo considerado uma pré-inscrição para o processo seletivo. Para participar do formulário acesse: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/consulta-publica