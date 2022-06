Tocantins é o quarto estado mais ágil para abertura de empresas no Brasil

O Tocantins é o quarto estado mais rápido para abrir empresas, segundo dados do Governo Federal apresentados por meio do Portal da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim).

A conquista é fruto de uma gestão que busca maior desburocratização, segundo o presidente da Junta Comercial do Estado do Tocantins (Jucetins), José Aníbal. “O governador Wanderlei Barbosa não mede esforços para que a Jucetins invista no que for necessário para agilizar a vida do empreendedor com segurança”, explica o presidente.

Sem criar entraves para o empreendedor, o tempo médio de registro total no estado diminuiu de 23 horas e 19 minutos para 18 horas e 44 minutos

Na Junta Comercial do Tocantins (Jucetins) o tempo gasto é ainda menor, leva um total de 7 horas e 03 minutos. Porém, como são somados o tempo do processo de obtenção do CNPJ e a duração dos processos de viabilidade, que são responsabilidade, respectivamente, da Receita Federal e do município, o tempo total acaba sendo maior.

A Jucetins também trabalha com o deferimento automático, uma inovação que permite o empresário sair com o CNPJ em poucos segundos após o protocolo do processo.