Linha especial atendeu a mais de 12 mil usuárias do transporte coletivo em julho

Com o intuito de garantir a segurança e o conforto das passageiras que utilizam o transporte coletivo urbano na Capital, desde março deste ano a linha 010 – Eixão conta com um reforço exclusivo para as mulheres. No último mês de julho a linha contabilizou um total de 12.339 usuárias, tendo em média um fluxo de mais 500 mulheres utilizando apenas o transporte exclusivo por dia. Vale ressaltar que as passageiras também continuam utilizando as linhas convencionais do transporte público.

O dado evidencia a aceitação e utilidade da iniciativa, mostrando que há uma demanda real por um transporte coletivo que considere às necessidades específicas das mulheres. A adesão consistente à essa iniciativa reforça a importância de oferecer alternativas que promovam um ambiente de viagem mais seguro e confortável, alinhado às demandas da comunidade feminina na Capital.

A rota, que opera durante os horários de pico, com saídas das estações Javaé, em Taquaralto, e Apinajé, na região central, visa prevenir a importunação sexual em horários onde há maior fluxo de usuários. O itinerário foi estrategicamente programado pela Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) e não interferiu na rotina das demais linhas e rotas do transporte coletivo.

O superintendente de Transporte Coletivo da ATCP, Morisdant Saboia, destaca que a implantação da linha “é um exemplo do nosso empenho em oferecer soluções inovadoras que atendam às demandas da população. Reconhecemos a importância de proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para as mulheres que utilizam o transporte coletivo, e essa alternativa é um passo significativo nessa direção. Estamos comprometidos em continuar adaptando nossos serviços para melhor servir a todos os passageiros.”

Para garantir a diferenciação dos ônibus, foram implementadas medidas visuais específicas. Os veículos possuem elementos gráficos de fácil identificação, beneficiando as passageiras. Além disso, o tráfego é feito por motoristas exclusivos.

Horários

Os horários de saídas da Estação Javaé são: 5h31, 6h31, 7h21, 8h31, 9h11, 11h11, 12h11, 14h11, 16h01, 17h01 e 18:01. E na Estação Apinajé: às 6h26, 7h31, 8h16, 9h31, 10h11, 12h11, 13h11, 15h11, 17h01, 18h01 e 19h01. A linha exclusiva funciona de segunda a sexta-feira.