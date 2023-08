Procon Palmas faz pesquisa com produtos mais procurados para o Dia dos Pais

Neste ano o Dia dos Pais será comemorado no dia 13 de agosto e, para aqueles consumidores que pretendem presentear, o Procon Municipal de Palmas realizou uma pesquisa de preços dos produtos mais procurados pelos consumidores.

A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 9 de agosto. Os fiscais do órgão percorreram diversos estabelecimentos na Capital, e a lista de itens contém vestuários, calçados, aparelhos de celular, barbeador, relógio, perfumes, entre outros.

O secretário-executivo do Procon Municipal de Palmas, Cristian Sendic Sudbrack, orienta o consumidor que for adquirir algum eletroeletrônicos a fazer o teste na loja antes de comprar o produto e saber como é a política de troca do estabelecimento. “É importante perguntar antes ao vendedor, pois as lojas físicas não são obrigadas a trocar o presente por motivos de cor, tamanho ou modelo, a não ser que seja oferecida essa opção pelo estabelecimento. Já se um produto apresentar defeito após a compra, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preconiza que o direito de conserto do equipamento deve ser realizado em até 30 dias. Caso isso não ocorra no prazo a loja tem que realizar a devolução do valor total pago pelo produto, abater o valor pago caso o consumidor queira adquirir outro item na loja, ou ofertar um produto novo com as mesmas especificações e modelo do que foi adquirido”, disse.

Variação de preços

Entre os estabelecimentos visitados, ficou constatado que há diferenças de preços, dependendo da marca e produto que está sendo ofertado. A camisa social, por exemplo, pode ser encontrada entre R$ 89,99 a R$ 259,90. A camisa gola polo, entre R$ 35,99 e R$ 129,99. A calça jeans foi encontrada entre R$ 59,99 a R$ 169,00. Os relógios foram encontrados custando entre R$ 199,99 e R$ 299,99. Os óculos de sol, entre R$ 79,90 e R$ 159,90. Já o barbeador elétrico, de R$ 54,90 a R$ 199,90.

Para os pais que gostam de malhar foram pesquisados os preços dos suplementos. A creatina de 300g foi encontrada pelo menor preço de R$ 149,00 e o maior de R$ 179,90. O whey protein 900g está saindo entre R$ 125,00 e R$ 199,99. O BCAA foi encontrado pelo menor preço de R$ 49,99 e o maior de R$ 129,90. Já a pasta de amendoim nos estabelecimentos pesquisados está saindo entre R$ 29,90 a R$ 60,00.

Já os aparelhos celulares vão de acordo com as especificações e modelos, sendo o menor preço do produto encontrado por R$ 1.000,99 e o maior de R$ 6.839,90. Os perfumes entre R$ 184,90 e R$ 849,99.

De acordo com o Procon, vale ressaltar que exigir a nota fiscal do produto é fundamental, pois o documento comprova que houve uma relação de consumo, e será utilizada caso o consumidor precise procurar os órgãos responsáveis para solucionar o problema.

A lista completa dos produtos pode ser conferida aqui e as dicas para quem for realizar as compras on-line podem ser conferidas aqui.