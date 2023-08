Unidade de Saúde do Taquari passará por reformas estruturais a partir da próxima semana

A partir da quinta-feira da próxima semana, dia 17 de agosto, a Unidade de Saúde da Família (USF) do Jardim Taquari passará por reformas estruturais com o objetivo de melhorar a ambiência, o acolhimento dos usuários e condições dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS). Desta forma, durante alguns dias do mês, a unidade terá o atendimento reduzido, ou paralisado, em consequência da reforma. O cronograma de obras e funcionamento da unidade de saúde pode ser conferido ao final deste texto.

Para reduzir o impacto no atendimento, a Secretaria da Saúde de Palmas (Semus) informa que, nas datas em que a USF Taquari terá atendimentos reduzidos ou paralisados, a população poderá procurar unidades próximas como a USF José Lúcio de Carvalho, no Setor Lago Sul e a USF Liberdade, no Jardim Aureny III.

A Semus lamenta pelos transtornos e reforça que a reforma visa melhorar a estrutura da unidade para o melhor atendimento aos moradores do Jardim Taquari.

Obras da Saúde

Na rede municipal de saúde, neste momento, estão em andamento as obras de reforma da Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA Sul), da USF da Arno 71 (603 Norte), da USF Laurides Milhomem, e da USF Aureny II.

Cronograma de obra e funcionamento da USF do Taquari

17/08 – quinta-feira: A unidade funcionará até às 14 horas

18/08 – sexta-feira: A unidade estará fechada o dia todo

21/08 – segunda-feira: A unidade funcionará a partir das 14 horas

24/08 – quinta-feira: A unidade funcionará até às 14 horas

25/08 – sexta-feira: A unidade estará fechada o dia todo

28/08 – segunda-feira: A unidade funcionará a partir das 14 horas

Texto: Redação Semus

Edição: Secom Palmas