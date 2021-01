Linguagem acessível aos cidadãos e inovação nas redes sociais e no site marcam as ações de Comunicação do TJTO

“Garantir a cidadania através da distribuição de uma Justiça célere, segura e eficaz”, Missão Institucional seguida com rigor pela atual gestão do Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) nos últimos dois anos. A busca pela excelência também foi materializada no Projeto Justiça Cidadã, que chegou a todas as comarcas do Estado com uma série de ações que beneficiaram magistrados, servidores e os cidadãos em geral.

Potencializar a importância e os efeitos do inovador projeto foi uma das missões do Centro de Comunicação Social (Cecom), que traçou estratégias para aproximar cada vez mais a sociedade do Judiciário, visando reduzir ruídos de informação, facilitando o acesso do cidadão à Justiça e o aproximando do Judiciário.

Nesse cenário, foi fundamental o trabalho feito pela equipe nas redes sociais e no site, adotando nova linguagem e reproduzindo conteúdos e matérias especiais sobre direitos e serviços de interesse público.

Com esse foco, o Cecom TJTO desenvolveu diversos projetos, com conteúdo sobre direitos, ações e serviços prestados no âmbito do Poder Judiciário, a exemplo do #Sextou, programa semanal que apresenta as principais notícias do judiciário tocantinense nos stories do Instagram (@tjtocantins) e a página institucional, que adotou linguagem mais coloquial e acessível.

As ações desenvolvidas pela equipe do Cecom foram planejadas com base em estratégias voltadas para conteúdos de interesse público, com linguagem acessível e sobretudo, humanizada. Foi nesse sentido que o presidente do TJTO, desembargador Helvécio de Brito Maia Neto, reforçou durante a gestão que “não há perguntas sem respostas no Judiciário”, salientando a importância de manter uma comunicação aberta com a imprensa e os jurisdicionados.

Durante entrevista à Rádio CBN Tocantins em 2019, a diretora de Comunicação do TJTO, Kézia Reis, destacou que o “TJTO é um dos mais modernos tribunais do país e que por isso mesmo a comunicação tem que acompanhar essa modernidade, tanto na forma quanto no conteúdo, contribuindo assim para o pleno exercício da cidadania”.

Projetos, ações e campanhas

Para reforçar e aperfeiçoar o canal de comunicação com a sociedade, novas funcionalidades foram introduzidas pela equipe do Cecom, como o já mencionado #Sextou. Além desse, foram desenvolvidos também o Play Justiça, que traz reportagens em vídeo sobre as ações e serviços do TJTO, uma vez por semana, via WhatsApp e redes sociais, e o informativo E-judiciário, publicação eletrônica exclusiva para celular, com reportagens temáticas ilustradas por vídeos, infográficos e levantamentos de dados nas mais diversas áreas de atuação do Judiciário, produtos desenvolvidos no ano de 2019.

A equipe manteve ainda o já conhecido Zap Justiça, voltado para o público interno do Tribunal, com informações sobre qualificação, saúde e bem-estar e assuntos urgentes de interesse de magistrados e servidores.

Atenção à imprensa

A imprensa em geral recebeu atenção especial da atual gestão, que promoveu o Café com Justiça, encontro pautado no sentido de reforçar e aperfeiçoar o canal de diálogo entre o Poder Judiciário e os veículos de comunicação para qualificar ainda mais as informações relativas à área jurídica como um todo, numa linguagem mais acessível ao cidadão.

Durante o encontro, o presidente do TJTO, desembargador Maia Neto, anunciou o curso Comunicação e Justiça, gratuito, sobre a linguagem e dinâmica do Judiciário voltado aos profissionais da imprensa, que foi realizado entre 12 e 17 de dezembro de 2019, na sede da Escola Superior da Magistratura Tocantinense (Esmat).

Redes Sociais

Com a marca de 12 mil seguidores, o Instagram do @tjtocantins se consolidou como o grande destaque no quesito comunicação pública do Judiciário tocantinense. O trabalho desenvolvido na rede social alcançou números significativos, saltando de 4 mil seguidores em 2019 para 12 mil em 2021.

As campanhas institucionais proporcionaram grande engajamento na plataforma digital e levaram informações aos jurisdicionados, por meio de cards e vídeos, produzidos integralmente pela equipe do Cecom TJTO. Datas importantes como o Dia da Justiça, Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, Dia Mundial do Meio Ambiente, Combate à Violência contra a Mulher, entre outras, também foram ressaltadas por produções sensíveis e de qualidade, o que aumentou ainda mais a visibilidade do perfil do @tjtocantins na rede social.

Além do Instagram, o TJTO também manteve, na atual gestão, a política de comunicação aberta e célere com os usuários por meio do Facebook e Twitter, sendo que este último já chega próximo a 10 mil seguidores.

Visualizações no site disparam

Quando se trata de informações de natureza oficial sobre o Poder Judiciário Tocantinense, o local mais indicado é a página institucional do TJTO, que durante a administração 2019/2021 teve novas funcionalidades incrementadas ao portal, com destaque para a linguagem, que passou a ser mais dinâmica e flexível, fortalecendo a comunicação aberta, defendida pela atual gestão.

O resultado dessa nova forma de comunicação com os jurisdicionados foi comprovada pelo crescente número de acesso as matérias produzidas pelo Cecom, disponibilizadas no site, sendo que entre 2019 e 2020, a plataforma chegou próximo a 7 milhões de visualizações, mesmo período em que foram produzidas 1.128 matérias, alcançando uma media de 38 por mês, mesmo em dias não uteis.

Comunicação na pandemia – teletrabalho

Diante da nova realidade enfrentada por todos, em razão da pandemia da Covid-19, o Poder Judiciário do Tocantins precisou de estratégias de comunicação eficientes para garantir o acesso à Justiça e dar continuidade à prestação jurisdicional. A sequência dos serviços no âmbito do Judiciário só foi possível com adesão ao Teletrabalho, medida adotada para conter a propagação do vírus.

Dessa maneira, foi necessário encontrar novas soluções para atender a população do Tocantins em relação às demandas judiciais e, diante desse cenário, o papel da Comunicação do TJTO foi fundamental, prestando informações e auxiliando a sociedade através das redes sociais do @Tjtocantins, que deram espaço também para orientações sobre saúde e prevenção ao novo Coronavírus, além da divulgação de mensagens de força e ânimo, mostrando a sensibilidade do Judiciário para o momento difícil enfrentado por todos.

Prêmio Comunicação – Combrascom

O TJTO também foi um dos finalistas do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça de 2020. O projeto desenvolvido pela Comunicação do TJTO disputou na categoria Comunicação Interna, com o vídeo “O resultado do nosso trabalho”. Até chegar ao estágio de finalista da área, o TJTO concorreu com o trabalho de mais 21 tribunais espalhados pelo país.

O Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça é o mais importante da área e reconhece os trabalhos desenvolvidos pelos assessores e assessoras de comunicação do Sistema de Justiça de todo país. A premiação é realizada anualmente e acontece durante o Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça (Combrascom).