Com agendamento prévio, TJTO inicia testes (drive-thru) para casos suspeitos da Covid-19 em servidores e magistrados, na sua sede

O Tribunal de Justiça do Tocantins (TJTO) iniciou, na última quinta-feira (21/1), a testagem para casos suspeitos de Covid-19 em magistrados e servidores, das 12 às 18 horas, na modalidade drive-thru, no estacionamento do seu edifício-sede, em Palmas.Para realizar o procedimento, é preciso antes fazer o agendamento prévio pelo telefone (63) 99246-2548.

O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas no local e, consequentemente, oferecer mais segurança a todos que retornaram ao trabalho presencial nas dependências do Judiciário, incluindo também a equipe do Espaço de Saúde do TJTO.

Para fazer o teste, é necessário levar um documento pessoal com foto ou identidade funcional e fazer o agendamento prévio com triagem por telefone.