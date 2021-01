Governo do Tocantins e Embrapa visam parcerias para desenvolver projetos de uso múltiplo dos lagos do Estado

Representando o Governo do Tocantins, a secretária de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Miyuki Hyashida e o secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café, reuniram-se nesta segunda-feira, 25, com representantes da Embrapa – Pesca e Aquicultura para alinhar possíveis parcerias com a finalidade de realizar projetos sustentáveis, econômicos e sociais.

Segundo a secretária Miyuki Hyashida, o Governo do Tocantins visa estreitar e potencializar parcerias institucionais para desenvolver projetos de uso múltiplo dos lagos do Estado, de forma sustentável.

O secretário Jaime Café manifestou grande interesse sobre o assunto e afirmou que existe a possibilidade da realização de termos de cooperação para ajustar o corpo técnico e desenvolver com sucesso os projetos no Tocantins. “Vou entrar em contato com órgãos federais para, juntos, criarmos estratégias de fortalecimento de ações em nosso Estado”, indicou.

A reunião aconteceu na sede da Semarh e contou com a participação da chefe-geral da Embrapa, Danielle de Bem Luiz.