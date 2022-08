Laurez prestigia lançamento de pré-candidatura de Guilherme Gama em Formoso do Araguaia

Por Assessoria

O presidente do PDT-TO e pré-candidato a vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, prestigiou na noite desta sexta-feira, 29, o lançamento da pré-candidatura a deputado estadual de Guilherme Gama, na Câmara Municipal de Formoso do Araguaia.

O plenário Meroveu Alves Parrião ficou lotado com a presença de familiares, amigos e apoiadores do pré-candidato. De acordo com Guilherme Gama, esse evento foi para chancelar a sua vontade de servir toda a comunidade do Tocantins e o prenúncio dos projetos que estão por vir.

“Esse encontro foi para anunciar à comunidade o que queremos fazer por ela. Estamos chegando na fase final da pré-campanha, rumo à convenção. E temos o aval de Laurez Moreira, nosso próximo vice-governador, que dá credibilidade a esse projeto. Laurez é referência, é a nossa reserva moral da política tocantinense, que tá desacreditada, e sem dúvidas andar com Laurez engrandecerá ainda mais os nossos propósitos”, declarou.

O pré-candidato a vice-governador, Laurez Moreira, parabenizou Guilherme por colocar o seu nome à disposição. “Estou muito feliz de ver esse amigo e líder formosense com um projeto tão bonito, focado na sua comunidade, no povo tocantinense, projeto que se une ao nosso, ver o seu empenho e garra é motivador e me faz acreditar ainda mais que há novos nomes com bons projetos para o Tocantins”, assegurou.

Na oportunidade, Laurez falou da aliança formada pelo bem do Tocantins, com o Governador Wanderley Barbosa, a pré-candidata ao senado, professora Dorinha e convidou a comunidade de Formoso do Araguaia para a convenção do PDT/TO e do Republicanos, que acontece no próximo dia 05 de agosto, em Palmas.