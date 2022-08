Aulas da rede municipal de ensino de Gurupi serão retomadas nesta segunda-feira, (1º)

Texto e Fotos: Débora Ciany – Ascom Semeg





Mais de 8 mil alunos são esperados nas escolas e creches da rede municipal de ensino de Gurupi nesta segunda-feira, 1º de agosto. As aulas serão retomadas nas unidades de tempo integral, na educação infantil, ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA). A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal da Educação, garante que medidas de segurança sanitária dos estudantes estão asseguradas nesta volta à sala de aula para o segundo semestre em formato totalmente presencial.

Os portões serão abertos por volta das 7h para as turmas matutinas e às 13h para as turmas vespertinas. Já a noite o horário é a partir das 18h30.



A Diretora de Gestão Pedagógica da Secretaria Municipal da Educação de Gurupi (SEMEG), Marquilia Resplandes, explica que existe toda uma estrutura organizada para gerenciar situações relacionadas à contaminação por vírus. “Sobre as normas de segurança contra a Covid, recomendamos o uso de máscaras, haverá álcool para higienizar as mãos e recomendamos a limpeza das unidades escolares”, disse.

Como parte dos preparativos para as atividades letivas no segundo semestre as unidades de ensino foram dedetizadas. A SEMEG instituiu em cada unidade escolar um comitê interno, atento a situações relacionadas a pandemia de Covid-19 e a eventuais casos que possam ocorrer. “Se numa turma por exemplo, cinco alunos se contaminarem com Covid-19, os familiares desses alunos, a professora, a coordenadora, essa unidade escolar vai oficializar a Secretaria da Educação que vai se reunir com o comitê Covid dessa escola para sugerir uma resolução do problema, como a suspensão das aulas naquela turma, por quanto tempo e que tipo de atendimento será oferecido para esses alunos porque eles não podem ficar sem aulas. Um documento será elaborado e recebido pela inspeção escolar que vai autorizar ou não a suspensão dessas aulas e realmente precisamos de documentação porque temos o acompanhamento do Ministério Público do Conselho Municipal de Educação e uma responsabilidade muito grande em relação ao calendário”, explicou Marquilia.