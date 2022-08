Projeto de empreendedorismo capacita 170 mulheres em Colinas

Em uma noite regada por sorrisos e expectativas, Colinas do Tocantins foi palco da 1ª formatura do projeto Força Mulher. O evento, que aconteceu nesta quarta-feira, 27, no Centro de Convenções do Sindicato Rural do município.

As formandas foram capacitadas com cursos voltados para gestão dos negócios e empreendedorismo ministrados pelo Sebrae e profissionalizantes, realizados pelo Senai e Senac. Na formatura, as mulheres receberam os certificados e os kits com insumos para que elas possam entrar no mercado de trabalho nas áreas de gastronomia, beleza e serviços no setor da construção civil.

O superintendente do Sebrae Tocantins, Moisés Gomes, explica que o projeto Força Mulher nasceu em 2021, quando o Brasil estava saindo da pandemia. “Muitas pessoas haviam perdido seus empregos e fechado seus negócios e o Sebrae percebeu que não adiantava atender somente os CNPJs. Precisávamos olhar para os CPFs, para as pessoas que estão por trás destes empreendimentos, porque são as pessoas que fazem a economia funcionar e sem elas nós não teríamos sucesso. Então, a ideia foi criar um projeto que resgatasse aquelas pessoas empurradas para fora da economia e o caminho mais propício para isto foi através da capacitação para encarar este novo desafio”, pontua.

A senadora Kátia Abreu conta que lutou para a obtenção de recursos, por meio de emenda parlamentar para a compra dos kits. “Esta é uma forma de impulsionar estas mulheres. A capacitação é a base, mas o kit é fundamental para iniciar o negócio. E o Força Mulher não para por aqui. A intenção é ampliar o portfólio de cursos para que estejam adequados conforme a vocação de cada município”, enfatiza.

Para o prefeito de Colinas do Tocantins, Josemar Carlos Casarin, o Força Mulher não só almeja, mas realiza o sonho de muitas mulheres que sonham com a oportunidade de terem sua independência financeira.

O gestor ainda destacou a parceria do Sebrae e a importância que as ações da instituição têm para os municípios do Tocantins. “Nesta noite vimos o sorriso de futuras empreendedoras que, a partir de agora, tomarão as rédeas, com propriedade, de seus negócios e o Sebrae foi o grande responsável por essa conquista e pela realização dos sonhos dessas formandas”.

Projeto Força Mulher

O objetivo é proporcionar às mulheres tocantinenses, em situação de vulnerabilidade social, condições necessárias à abertura de novos negócios. Foram destinados R$ 9 milhões provenientes do Sebrae Nacional, articulados pela senadora Kátia Abreu, somados aos R$1,5 milhão de emenda parlamentar, que garantiram o custeio das atividades e o kit de materiais e insumos para empreender.