Jardim Aureny IV e Arsos 22, 33 e 44 recebem serviço de iluminação pública

O setor Jardim Aureny IV e as Quadras Arso 22 (205 Sul), 33 (307 Sul) e 44 (409 Sul) recebem nesta quarta-feira, 29, equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos para troca de lâmpada queimada ou oscilando.

A Avenida NS-10 também está na programação do dia com previsão de instalação de luminárias, enquanto trecho da NS-15, próximo ao Lago Norte, receberá correção de circuito elétrico. De acordo com a Superintendência de Iluminação Pública, haverá manutenção noturna no Jardim Aureny II e na Arso 161 (1603 Sul).

Ao longo de 2022, foram recuperados 13.447 pontos de iluminação pública em toda a Capital. Qualquer cidadão pode solicitar a inclusão de reparo ou troca de lâmpada. Basta entrar em contato pelo (63) 3212-7417. As ligações devem ser feitas das 13 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. É necessário informar o endereço completo em frente ao poste com lâmpada queimada ou oscilando.

Texto: Juliana Matos / Secom

Edição: Deni Rocha/Secom