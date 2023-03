Governo do Tocantins oferecerá atendimento ao produtor rural na Agrosudeste 2023

O Governo do Tocantins contará com o Pavilhão Institucional e o Pavilhão da Mineração na maior feira da região sudeste do Tocantins, a Agrosudeste, que ocorrerá entre os dias 12 e 15 de abril, no Parque Agropecuário Neiçon Gomes, no município de Almas.

A menos de quinze dias da sua realização, a Agrosudeste é uma das principais feiras do setor agropecuário do Estado, que leva conhecimento e tecnologias aos produtores da região. Com o tema Sustentabilidade no Campo, a proposta desta 7ª edição é abordar as cadeias produtivas de Horticultura, Piscicultura, Bovinocultura, Fruticultura e exposições de animais, maquinários e equipamentos agrícolas.

Pelo Governo do Estado, 12 pastas estarão presentes, levando serviços ao produtor rural e à população em geral. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) participará levando tecnologias para o fortalecimento dos setores na região, com exposição de vitrines, palestras e a presença de técnicos para atender os produtores locais.

Para o presidente do Ruraltins, Washington Ayres, a Agrosudeste é mais um incentivo aos agricultores familiares e empreendedores do agronegócio. “O Governo é um grande parceiro da Agrosudeste e, neste ano, com mais força, estará presente no pavilhão institucional com mais atendimentos ao produtor rural, facilitando o acesso a tecnologias e políticas públicas para que sua atividade agrícola seja ainda mais impulsionada e, assim, tenhamos um Tocantins cada vez melhor”, destacou Washington Ayres.

Com o propósito de atender produtores sobre o crédito fundiário e ainda expor um modelo de biodigestor como alternativa de tratamento da matéria orgânica através de decomposição anaeróbia, a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pecuária (Seagro) estará com uma equipe durante todo o evento.

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) oferecerá, ao público, atendimentos como: licenciamento ambiental, recursos florestais, outorgas d’água e Cadastro Ambiental Rural (CAR). Por sua vez, o Instituto de Terras do Tocantins (Itertins) atenderá produtores para regularização e entrega de títulos de terras.

Para falar sobre uso correto e seguro de agrotóxicos, certificação fitossanitária, tecnologia de aplicação de defensivos agrícolas e outros temas relacionados à área animal, estará presente a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), com palestras para os produtores rurais e os estudantes da região.

Além desses serviços, o pavilhão Institucional contará ainda com a presença das secretarias de Estado do Turismo; da Cultura; da Educação; da Pesca e Aquicultura; da Mulher; da Juventude e Esportes; da Agência de Fomento; e da Agência de Mineração do Tocantins (Ameto), com o pavilhão da Mineração.

De acordo com o presidente da Agrosudeste e da Central das Associações de Produtores Rurais de Almas e Porto Alegre, João de Albuquerque Filho, o apoio do Governo, e a presença do governador Wanderlei Barbosa na Abertura oficial Feira, mostram a relevância da feira para o Estado e colocam a região em destaque no cenário estadual e até mesmo nacional.

“Estamos com grandes expectativas para estes quatro dias de feira, esperamos um público de 10 mil pessoas e otimistas em movimentar a economia local. Teremos durante esses dias de feira a exposição de vitrines tecnológicas, atendimentos aos produtores, dias de campo, e muitas atrações culturais como shows, cavalgadas, que também atendem a população que participa da feira para prestigiar o evento”, ressaltou João Filho.

Nesta edição, serão mais de 50 expositores voltados ao ramo do agronegócio e mais de cinco instituições financeiras para impulsionar a economia local.

