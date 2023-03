Espaços para amamentação são disponibilizados nos Cmeis do Município

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. E que, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, sigam sendo amamentados até, pelo menos, os 2 anos de idade, e foi pensando nisso que a Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria da Educação (Semed), instalou nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), o espaço denominado ‘Cantinho da mamãe: Amor em forma de leite’, destinado a atender às mamães e servidoras da rede municipal de ensino que estão em período de amamentação.

Os espaços que foram instalados para motivar as mulheres que têm bebês matriculados nos Cmeis a continuarem amamentando seus filhos mesmo após a licença maternidade, oferecem segurança, aconchego e apoio às mamães e aos bebês na hora da amamentação.

Sete Cmeis da rede municipal de ensino que atendem crianças matriculadas nos Bercários I e II já contam com esse espaço disponível às lactantes. São eles: Ana Luisa Rodrigues Valdevino, Cmei Amâncio José de Moraes, Cmei Ciranda Cirandinha; Cmei Cantinho Feliz, Cmei Romilda Budke Guarda, Cmei Sonho de Criança e Cmei Vitória Régia. Para a implantação desses espaços foram investidos pela gestão municipal o montante de R$ 42.903,00.

No Cmei Ana Luísa, localizado no setor Bertaville, o espaço que conta com poltrona de amamentação, pufe de descanso para os pés, bancada com trocador de fraldas, armário e ar-condicionado, tem sido bem aproveitado pelas mamães que estão em período de amamentação. Segundo a direção do Cmei, o espaço é mais utilizado pelas mães ao levar e/ou buscar os filhos, e recebem os cuidados necessários, assim como demais áreas comuns da unidade escolar, com limpeza e higienização frequentes.

Synara Afonso da Silva, mãe da pequena Kaira Moura Afonso, 8 meses, conta que quando matriculou a filha no Cmei ficou preocupada com relação ao tempo que ela ficaria sem mamar, mas que ao saber do espaço de amamentação disponível ficou mais tranquila. “Gosto de usar esse espaço para amamentar minha filha antes de deixá-la aqui para ir trabalhar, é um lugar muito aconchegante, silencioso e climatizado, o que contribui para deixá-la mais tranquila”, afirmou.

Para a diretora do Cmei Ana Luisa, Márcia Aparecida da Paz, o cantinho da amamentação é um ambiente necessário nas unidades educacionais que ofertam turmas de berçários, principalmente no período de adaptação escolar. “Sabemos que muitas vezes, após o ingresso dos bebês nas unidades, as mães encontram dificuldades em continuar amamentando, sobretudo pela falta de um local adequado para amamentar, por isso, é fundamental que tenhamos espaços como esses, que incentivem e apoiem as mães em sua escolha de amamentar.”

A diretora do Cmei Sonho de Criança, Telma Andrade, afirma que os cantinhos de amamentação são importantes para as mães porque “garantem seus direitos e faz com que se sintam respeitadas, além de oferecer um espaço adequado para esse momento tão importante, que as crianças já compreendem como rotina”, declarou.