Irajá prestigia Paulo Mourão: candidatura ainda é incógnita

Por Roberta Tum

O senador Irajá está em Palmas nesta quinta-feira, 04, e marcou presença na convenção em que o Partido dos Trabalhadores (PT-TO) referenda o nome do ex-deputado federal e ex-prefeito de Porto Nacional, Paulo Mourão, ao governo do Estado. Ele sentou-se ao lado de Paulo Mourão, do prefeito Ronivon, de Porto Nacional, e do ex-governador do Piauí, Wellington Dias, que também prestigiou Mourão. O candidato ao senado, Ataídes de Oliveira, também passou por lá.