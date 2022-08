Amastha conversa com Dimas e cogita sair candidato a senador

Por Roberta Tum/T1 Noticias

O ex-prefeito de Palmas e pré-candidato a deputado federal, até aqui, Carlos Amastha (PSB) esteve reunido na manhã desta quarta-feira, 03, com o pré-candidato a governador Ronaldo Dimas (PL). O assunto da conversa: uma mudança na proposta de candidatura de Amastha de deputado federal para senador.

O Blog procurou ouvir ontem Carlos Amastha sobre o que vem sendo comentado nos bastidores, de que ele abandonaria a candidatura de Osires Damaso (PSC), mas a reação do pré-candidato foi estranhar. “Que história é essa?”, questionou.

A pré-candidatura de Damaso vem sofrendo instabiidades com os rumores de bastidores de que tanto o senador Irajá poderia refluir do apoio e se lançar candidato ao governo, quanto a possibilidade de que Amastha trocasse de candidato a governo e fosse disputar a eleição em outro palanque.

Segundo informações obtidas pelo Blog, Ronaldo Dimas ainda aguarda uma composição com a senadora Kátia Abreu (PP). Caso isso não ocorra, o candidato pode ser Carlos Amastha.

Dimas responde que Amastha é gestor experiente

Em resposta a demanda encaminhada pelo Blog, Ronaldo Dimas destacou que o seu diálogo com Amastha e outros pré-candidatos continuam e sempre foram respeitosos. “Eu e o Amastha somos gestores que conhecemos as dores da população, porque administramos as duas maiores cidades do Estado. Tenho dito que temos muitas possibilidades para a formação da chapa e que conversaríamos com todos e testaríamos os nomes em pesquisas internas qualitativas, porque considero que esta é uma forma de combinar com o povo a formação de uma chapa. De nada adianta fazer acordos que não sejam da vontade do eleitor e não tenham afinidade programática entre as pessoas. O diálogo com o ex-prefeito Amastha, bem como com os demais pré-candidatos, continuam e sempre foram respeitosos”, declarou Dimas.