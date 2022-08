Eduardo Mantoan recebe Nahylton e discute cenário

Por Roberta Tum/T1 Noticias

Interlocutor da campanha da senadora Kátia Abreu(PP), Nahylton Alen marcou presença no escritório político do advogado e pré-candidato do PSDB a deputado estadual, Eduardo Mantoan. Na pauta, a discussão do cenário político destas eleições em Palmas e no Estado. A conversa foi longa e terminou com a entrega de um presente de Mantoan para Benício, filho recém nascido de Nahylton.