Inscrição para processo seletivo de residência em saúde da Fesp se encerra nesta quinta, 18

Profissionais graduados na área da saúde que ainda não se inscreveram para o processo seletivo da Residência Uniprofissional e Multiprofissional em Saúde têm até quinta-feira, 18, para se inscrever. As inscrições devem ser feitas exclusivamente através do site www.ulbra-to.br/residencias-saude.

Poderão se inscrever profissionais graduados nas áreas de biomedicina, ciências biológicas (bacharelado e licenciatura), educação física (bacharelado), enfermagem, farmácia, fisioterapia, medicina veterinária, nutrição, odontologia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional.

O edital está ofertando 96 vagas distribuídas em cinco áreas de especialização: Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, Residência Multiprofissional em Saúde Mental, Residência em área profissional da Saúde em Medicina Veterinária e Residência em área profissional da Saúde em Clínica Integrada de Adultos.

De acordo com o regulamento do edital, o valor da taxa de inscrição é de R$ 270,00 e o pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito parcelado em até duas vezes. O candidato deverá gerar o boleto de pagamento no mesmo endereço em que fez a inscrição: www.ulbra-to.br/residencias-saude.

Para os estudantes regularmente matriculados nos programas de residência, será concedida uma bolsa no valor de R$ 4.106,09. A especialização terá duração de 24 meses e as aulas estão previstas para começarem no dia 1º de março.

As provas estão previstas para serem realizadas no dia 28 de janeiro, no Centro Universitário Luterano de Palmas (Ceulp/Ulbra), localizado na Avenida Teotônio Segurado, Quadra ACSU SO 150 (1501 Sul) em Palmas.