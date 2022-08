Implantação de transporte público em Porto Nacional foi o tema de audiência pública realizada no município

O presidente da Agência Municipal de Regulação, Serviços Públicos e Meio Ambiente – ARPN, Fabrício Machado, juntamente com o Procurador Geral do Município, Murilo Porfírio, participaram de audiência pública na manhã desta segunda-feira, 15, na sede do Ministério Público em Porto Nacional. Em pauta, a implantação de transporte público no município, demanda antiga dos estudantes e de toda a sociedade.

A audiência, convocada e conduzida pelo Promotor de Justiça, Luíz Antônio Francisco Pinto, contou com a presença de representantes da UFT, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – (ATR), de gestores públicos e da comunidade em geral.

“Queremos a efetivação de transporte escolar gratuito para os estudantes de ensino superior, ensino médio, que seja subsidiado pela prefeitura se não há interesse de empresas, e o fornecimento de transporte de qualidade entre os municípios e rotas condizentes com as localizações geográficas das instituições. Nós queremos um transporte público de qualidade dentro do município também, visando a livre circulação de pessoas dentro da cidade e entre os municípios, para atender a demanda que é enorme”, disse a diretora da Universidade Federal do Tocantins (UFT) Campus Porto, Etiene Fabbrin.

Em resposta, o presidente da ARPN, Fabrício Machado, disse que “a gestão não está omissa, queremos um voto de confiança da população. Todas as análises serão feitas no intuito de sanar esse problema que assola não somente a comunidade acadêmica, mas a população como um todo. Temos trabalhado para atender demandas de serviços nos mais diferentes setores, e a questão da implantação de transporte público no município, é de fato uma necessidade”, pontuou.

Uma próxima audiência deverá acontecer dentro de 3 semanas.

Por: Nadya Mayara

Secretaria Municipal de Comunicação