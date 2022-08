Estado do Tocantins amplia rede de atendimento para beneficiários do Servir na região do Bico do Papagaio

Os beneficiários do Plano de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Tocantins (Servir) que residem no norte do Tocantins e na região do Bico do Papagaio passam a contar, a partir desta quarta-feira, 17, com atendimentos do Hospital Alvorada e do laboratório de análises clínicas Cebrac, ambos, no situados município de Imperatriz – MA.

Os novos prestadores de serviços assinaram contrato com o Servir na sexta-feira, 12, com o objetivo de facilitar o acesso a serviços médicos especializados, beneficiando mais de sete mil pessoas.

O secretário estadual da Administração, Paulo César Benfica, destaca a assinatura do contrato como mais um marco na história do plano, já que a inclusão do hospital e laboratório agrega serviços médicos anteriormente escassos na região. “Acredito que a ampliação da oferta de serviços é um passo importante para a melhora significativa no atendimento para os segurados da região norte e Bico do Papagaio. Isso só reforça e demonstra a credibilidade e a adimplência do Servir com seus colaboradores e parceiros”, frisa.

O superintendente de Benefícios e Atendimento ao Cidadão da Secad, Reginaldo Pereira, pontua que dentre os serviços oferecidos aos beneficiários do Servir estão urgência 24 horas, pronto socorro, consultas eletivas, cirurgia geral, clínica médica, pediatria, cardiologia, ginecologia e obstetrícia, ortopedia e traumatologia, nutricionista, fisioterapia além de exames laboratoriais diversos. “Estamos sempre buscando oferecer uma cobertura resolutiva e equilibrada para alcançar a população de todas as regiões do Estado e assim abranger mais beneficiários e fornecermos nossos serviços da maneira mais cômoda e acessível possíveis’’, afirma Reginaldo.

A diretora de gestão do Servir, Tatiana Braga, esclarece que os atendimentos pelo plano serão iniciados nesta quarta-feira, 17, logo após treinamento da equipe do hospital e laboratório. “A equipe do Servir capacitará os atendentes do Alvorada e Cebrac sobre nosso sistema de guias e consultas e logo em seguida os atendimentos estarão liberados”, conclui.