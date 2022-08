Sesmu promove ações educativas de volta às aulas nas escolas da Capital

As equipes da Educação Para o Trânsito da Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) realizam nesta semana mais uma rodada de atividades de conscientização sobre o respeito às leis de trânsito nas unidades escolares de Palmas. Nessa terça-feira, 16, a ação educativa com apresentações teatrais chega a Escola Maple Bear Palmas, localizada na ACSU SO 70 (Quadra 701 Sul). Os trabalhos de conscientização acontecem em dois períodos, às 8h30 e 14h30.

De acordo com informações da Sesmu, cerca de 60 crianças do centro de ensino irão participar das atividades, que terão como foco o respeito às placas de sinalização no trânsito e também à faixa de pedestres, reforçando a importância de todos fazerem o sinal de vida, ao fazer a travessia da faixa de pedestres nas vias.

Ao longo do mês, outras unidades de ensino da rede pública e privada irão receber as ações de conscientização que marcam o período de volta às aulas em Palmas.

Programação

Dia 19/08 – Faixa de pedestre – Escola de Tempo Integral Padre Josimo Morais Tavares, às 07 horas;

Dia 19/08 – Faixa de pedestre – Colégio Estadual Dom Alano Marie Du Noday, às 17h30;

Dia 22/08 – Faixa de pedestre – Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Príncipes e Princesas, às 07 horas;

Dia 23/08 – Palestra educativa – Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Miudinhos, às 14 horas.

Texto: Redação Secom

Edição: Secom Palmas