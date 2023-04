Governo inaugura pavimentação asfáltica e destacamento da Polícia Militar em Juarina

O governador Wanderlei Barbosa, acompanhado do prefeito de Juarina, Manoel Ferreira Lima, e outras autoridades, inaugurou no último sábado, 15, a pavimentação asfáltica de ruas e avenidas da cidade, o Destacamento da Polícia Militar e prestigiou a II Edição da Festa do Milho. A cidade, que fica localizado no noroeste do Tocantins, foi contemplada com obras do Programa de Fortalecimento da Economia e Geração de Emprego.

Foram 3.745,88 metros lineares de asfalto com meio fio e sarjeta construídos em convênio com o Governo do Tocantins, por meio da Agência de Transportes e Obras (Ageto). Os investimentos foram de R$ 2 milhões.

As obras de asfaltamento melhoram o aspecto visual, promovem desenvolvimento e qualidade de vida da comunidade, como destacou o governador Wanderlei Barbosa. “Precisamos valorizar nossas cidades tocantinenses tanto no visual, tornando- as mais agradáveis, quanto na melhoria da infraestrutura para beneficiar a população”, frisou Wanderlei, assegurando durante sua visita em Juarina o compromisso de melhorar o trecho rodoviário que liga a cidade à Transcolinas.

Ao parabenizar o prefeito e os organizadores da Festa do Milho o governador ressaltou que a festa deve ser inserida no calendário cultural do Estado. Também assegurou apoio para a temporada de praia do município.

“Esse asfalto melhorou demais a rua da minha casa. Tava muito ruim e não podíamos sair a noite, além dos buracos tinha muita poeira. Agora a gente tem qualidade de vida”, comemorou o aposentado Milton Florêncio, morador de Juarina.

O prefeito Manoel Ferreira Lima destacou a parceria como fundamental para restauração do asfalto na cidade, ressaltando ainda a liberação, pelo governador Wanderlei Barbosa, de emendas parlamentares que permitiram a realização de outras obras municipais e a aquisição de veículos. “Foi muito útil essa parceria. Com os recursos do convênio foi possível recuperar 60% das ruas da cidade”, frisou o prefeito de Juarina.

Destacamento policial

O governador Wanderlei Barbosa, em sua agenda de trabalho em Juarina, ainda reativou oficialmente o Destacamento da Polícia Militar (PM). Essa iniciativa faz parte da política da atual gestão de dotar todos os municípios tocantinenses de estrutura policial para combater ilícitos e garantir a segurança da população.

A exemplo dos demais destacamentos reativados em todo o Estado, a base do município de Juarina foi contemplada com o Kit Destacamento, que conta com uma viatura policial, tablet ou smartphone, computador desktop, uma impressora térmica e um rádio portátil (HT), um tablet “Mobile”, um fuzil, coletes e seis pistolas e um efetivo com seis policiais.

Inaugurações

Além do asfalto e da base da PM o Governador participou da inauguração da reforma da sede da Secretaria Municipal de Assistência Social; da iluminação pública no canteiro central das avenidas JK e Petrônio Portela Nunes; entrega de veículos para atender as secretarias municipais; da inauguração da Feira do Produtor de Juarina e a abertura oficial da II Edição da Festa do Milho.