Concurso para professor da UFT e UFNT encerra inscrições nesta segunda-feira, 17

Termina nesta segunda-feira, 17, o prazo para inscrição no concurso público para o cargo de professor efetivo da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e da Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT). A taxa única de inscrição no concurso é de R$ 260 e os interessados podem se inscrever na página da Copese.

Com salário de até R$ 10 mil, o concurso tem como objetivo o preenchimento de 14 vagas, distribuídas entre os câmpus da UFNT em Araguaína e Tocantinópolis, e os câmpus da UFT em Palmas, Arraias , Gurupi, Miracema e Porto Nacional.

As provas do concurso serão realizadas nas cidades de Araguaína e Palmas. O edital na íntegra, contendo toda documentação necessária para as inscrições, o cronograma e todas as demais informações relacionadas ao concurso, pode ser acessado aqui.