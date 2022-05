Governo do Tocantins retoma obras da rodovia TO-365, que liga o povoado do Trevo da Praia à BR-153, em Gurupi

Por Jarbas Coutinho / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

Estratégica para o escoamento da produção e desenvolvimento turístico, as obras do trecho rodoviário da TO-365, que liga o povoado do Trevo da Praia à BR-153, em Gurupi, foram retomadas pela empresa vencedora da licitação. A Ordem de Serviços foi assinada nesta terça-feira, 3, pelo governador Wanderlei Barbosa e pelo presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), Márcio Pinheiro, durante visita ao povoado.

O trecho conta com 50 km e demanda investimentos na ordem de R$ 70 milhões. Serão executados os serviços de terraplanagem, drenagem, pavimentação asfáltica, obras de arte e programas ambientais.

O Governo do Tocantins elencou diversos benefícios que a obra acarretará para os produtores de grãos e bovinos da região e para a população em geral, dentre eles, o aumento da segurança no uso da rodovia, maior fluidez e facilidade para acessar serviços de saúde, educação e segurança pública, além de contribuir para o desenvolvimento do turismo, considerando que a região recebe muitos visitantes em busca de lazer nas praias do Rio Tocantins, principalmente na época de veraneio.

O governador Wanderlei Barbosa reiterou que o Tocantins tem no agronegócio um dos principais pilares da economia, o que justifica ainda mais os investimentos na infraestrutura rodoviária. O Governador afirmou que em razão do cenário de mais de 2.500 km de rodovias danificadas no Estado, o Governo fez um planejamento para recuperação viária, principalmente no período de veraneio, incluindo as obras nesse trecho da TO-365. “Vamos acelerar o cronograma para concluirmos essa obra o mais rápido possível”, assegurou.

Ainda durante o evento, o Governador afirmou que já determinou à equipe os estudos para que sejam realizadas obras em um trecho da TO-365 que liga ao Distrito Industrial e à Avenida Goiás, em Gurupi.

Para o presidente da Ageto, Márcio Pinheiro Rodrigues, a pavimentação desse trecho vai impactar positivamente a vida das pessoas. “Vamos tocar essa obra com responsabilidade, para facilitar o escoamento dos produtos e promover o desenvolvimento socioeconômico da região. As pessoas estão acreditando no desenvolvimento a partir dessa obra e a recuperação econômica do Estado nos permite andar em rodovias de qualidade”, afirma.

Repercussão

O secretário da Infraestrutura, Jairo Mariano, também reiterou a importância da obra para promover o desenvolvimento não só do entorno do Trevo da Praia, mas para toda a região sul do Estado.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, parabenizou o Governador Wanderlei Barbosa pela determinação em retomar as obras da rodovia e salientou que a obra vai beneficiar também o turismo. “O sucesso da administração do governador Wanderlei Barbosa é bom para o Tocantins e essa obra tão esperada vai interligar toda a região Sul do Estado ao turismo”, comentou.

O presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Maciel, destacou que o sentimento é de esperança. “Agora vai, porque o Governador Wanderlei Barbosa conhece as prioridades de cada lugar e sabe das necessidades do povo do Trevo da Praia a da região sul do Tocantins”, disse.

Presenças

O evento contou com a presença dos deputados estaduais Eduardo Bonagura, Ricardo Ayres, Amélio Cayres, Luana Ribeiro, do deputado federal Carlos Gaguim, da senadora Kátia Abreu, além de prefeitos, vereadores, líderes políticos e produtores rurais da região.