Governo do Tocantins implanta em escola de Gurupi, a segunda unidade do Espaço Maker que visa promover formação criativa e inovadora

Com o objetivo de desenvolver novos métodos no âmbito da educação e promover uma formação completa para crianças e adolescentes, o Governo do Tocantins inaugurou nesta terça-feira, 3, no Centro de Ensino Médio Ary Ribeiro Valadão Filho, em Gurupi, o Espaço Maker. Iniciativa é inspirada no modelo de Espaços de Formação e Experimentação em Tecnologias para Professores (Efex) do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (Cieb), e constitui uma ferramenta tecnológica para experimentações e formações educacionais.

Foram investidos mais de R$ 330 mil para implantação do Espaço Maker, sendo que essa é a segunda unidade inaugurada pelo Governo no Tocantins, desta vez abrangendo a região sul do Estado. A primeira foi implantada em Araguaína.

O espaço tecnológico poderá ser utilizado pela rede pública de ensino de Gurupi, com equipamentos e formações tecnológicas ofertadas de acordo com a demanda e seguindo agendamento prévio. Ao todo, serão atendidas 26 escolas, sendo 18 estaduais e 8 municipais.

O Governador Wanderlei Barbosa explicou que é importante aparelhar as escolas para permitir a qualificação dos professores da área tecnológica e proporcionar aos alunos um local cada vez mais interativo. “O Espaço Maker vai permitir que os nossos alunos e professores estejam conectados e se qualifiquem para que tenhamos uma educação de qualidade em nosso Estado. Representa a modernidade, portanto estou feliz em entregar um espaço tão importante para a comunidade escolar de Gurupi”, destacou.

O secretário Estadual de Educação, Fábio Vaz, disse que o espaço também representa a integração entre as redes públicas de ensino estadual e municipal de Gurupi. “O Espaço Maker representa o futuro que tem que chegar a todas as escolas. Vai proporcionar a formação dos professores e dos alunos e integrá-los ao mundo atual. Queremos uma educação cada vez mais moderna, tecnológica, inovadora e conectada, pois acreditamos que é dessa forma que vamos formar cidadãos preparados para ingressar em universidades e no mercado de trabalho, porque não é mais possível fazer educação tecnológica, sem interatividade”, ressaltou.

Espaço Maker

O Espaço Maker constitui um local inovador, equipado com chromebooks (notebooks que funcionam usando o sistema operacional do Google, o Chrome OS), notebooks para professores, notebooks para educação especial, acesso à Internet de alta velocidade para atividades on-line e outros. O ambiente possui infraestrutura de conectividade adequada para as atividades formativas tecnológicas de professores e estudantes.

No Espaço Maker, estudantes e professores podem conhecer novos modelos de ensino e aprendizagem híbridos, enriquecidos com recursos educacionais, dispositivos móveis, plataformas digitais e metodologias inovadoras, como rotação por estações, sala de aula invertida, laboratório de informática móvel, dentre outros.

O ambiente contará com o apoio técnico dos Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTE) da Seduc, além de supervisão e apoio pedagógico da Diretoria Regional de Educação (DRE) de Gurupi, da Diretoria de Educação Básica e da Gerência de Currículo e Avaliação da Aprendizagem da Seduc.

Presenças

O evento foi prestigiado pelos deputados estaduais Ricardo Ayres, Eduardo Bonagura, Nilton Franco, Olintho Neto, Amélio Cayres, Luana Ribeiro, pela senadora Kátia Abreu, prefeita Josi Nunes, vereadores, professores e estudantes.