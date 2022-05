Em local estratégico, as obras da nova sede de bombeiros em Porto Nacional avançam

Por Luiz Henrique Machado | Governo do Tocantins

A obra de construção da sede própria da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, em Porto Nacional, foi visitada pelo coronel Peterson Queiróz de Ornelas, subcomandante do Corpo de Bombeiros Militar do Tocantins. O projeto está sendo executado pelo Governo do Tocantins, em local estratégico, no Anel Viário da cidade, representando fácil acesso a todas as partes do perímetro urbano.

A avaliação quanto ao andamento dos trabalhos é tida como excelente, visto que já foram executados trabalhos como limpeza do terreno, construção do canteiro de obras, gabarito, fundação, vigas baldrames, pilares da estrutura em concreto armado e levante de paredes.

A área construída chegará a 533,75 metros quadrados. O terreno conta com 17.343,07 metros quadrados e está no Setor Aeroporto, próximo ao Fórum, do Ministério Público e do Tiro de Guerra.

O coronel Ornelas passou a manhã desta segunda-feira, 02, no local. “É uma obra de grande importância não só para o Corpo de Bombeiros Militar, mas também para Porto Nacional e Região. Os portuenses vão ganhar muito com esse projeto”, afirmou o coronel Ornelas.

Além de Porto Nacional, também há obras do Corpo de Bombeiros Militar em Palmas, com a construção da sede própria do novo quartel do Comando Geral e da piscina semiolímpica para treinamentos dos militares.