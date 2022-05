Governo do Tocantins lança 1º Game Jam nesta quinta, dia 5

Por Arlete Carvalho e Cláudio Paixão/Edição: Luiz Melchiades |Governo do Tocantins

O Governo do Tocantins, por meio das Secretarias da Fazenda (Sefaz) e da Educação (Seduc), lança na próxima quinta-feira, 5, o projeto 1ª Game Jam de Educação Fiscal com o intuito de estimular e premiar jovens do ensino médio, matriculados na rede pública estadual, a desenvolverem produtos digitais como sites, apps e jogos eletrônicos com temáticas de educação fiscal. A solenidade de lançamento acontecerá no auditório do Palácio Araguaia, às 9h30, com as presenças do governador Wanderlei Barbosa e de alunos, público-alvo do projeto.

O projeto é uma ideia do Grupo de Educação Fiscal (Geef-TO) unidade formada por servidores da Sefaz, Seduc e Receita Federal, que tem a missão de promover ações que contribuam com a formação de mentalidade cidadã coletiva. “O cidadão precisa entender-se como parte do Estado, agente que pode não somente votar, mas, principalmente, participar da gestão pública, seja cumprindo suas obrigações legais, seja fiscalizando a administração e aplicação dos recursos públicos e isso é Educação Fiscal”, observa a coordenadora do Geef-TO, Andreia Feitosa.

A coordenadora acrescenta que a 1º Game Jam nasceu da percepção da necessidade de um maior envolvimento dos jovens na Educação Fiscal do Estado. “Os jovens são os motores das mudanças de comportamentos, então, cabe a nós técnicos aproveitar esses potenciais para a concretização de novos hábitos”.

Já o diretor de Tecnologias Educacionais da Seduc, Erick Henrique Silva Goes, indicou que o projeto integrará o processo de formação dos estudantes. “Um evento de cultura digital que dará oportunidade para os estudantes utilizarem a linguagem dos games para pensar, se comunicar e criarem histórias interativas. A 1ª Game Jam permite aos participantes protagonismo no processo de criação de um material que irá transformar a formação deles mesmo no que tange à educação fiscal”, ressaltou.

Erick Goes destacou, ainda, que o uso das tecnologias é uma tendência dentro das políticas educacionais. “Dentro do processo de ensino e aprendizagem, a tecnologia se tornou tão essencial quanto aprender a ler, a escrever e a calcular. De certo modo, tecnologia se tornou a linguagem da geração atual e por meio dela é possível desenvolver diferentes habilidades: científicas, tecnológicas e profissionais, que serão essências na 1ª Game Jam”, ponderou.

A 1ª Game Jam tem como parceiros a Receita Federal do Brasil e o Sindicato de Auditores Fiscais da Receita Estadual do Estado do Tocantins (Sindare) e o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual do Tocantins (Sindifiscal), que, juntos, desenvolvem um importante trabalho voltado para educação fiscal. “A Game Jam representa um marco na Educação Fiscal do Tocantins. É uma oportunidade para os estudantes da rede pública mostrarem suas capacidades criativas para exemplificar atitudes cidadãs e protagonistas essenciais para construção de uma sociedade mais justa”, ponderou a professora Nelma Matias, membro do Geef e representante da Seduc.

Após o lançamento, o edital da 1º Game Jam estará disponível no site: www.to.gov.br/gamejam, com inscrições previstas para o período de 5 a 15 de maio.