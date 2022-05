Tocantins ganha Central de Recebimento e Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos

Por Camila Mitye / Edição: Luiz Melchiades | Governo do Tocantins

O descarte de eletroeletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo de forma correta e sustentável ficou mais fácil com a instalação da primeira Central de Recebimento e Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos do Estado do Tocantins, em Palmas. Uma parceria entre a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE), o Instituto Natura Vida (INA) e a Prefeitura de Palmas, por meio da Fundação Municipal de Meio Ambiente (FMA), com apoio da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins (Semarh) e da Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA), viabilizou a instalação do ponto de coleta nesta segunda-feira, 2.

Representando o Governo do Tocantins no evento de instalação da Central, o diretor de Planejamento de Saneamento Ambiental da Semarh, Cláudio Carneiro Santana Júnior, afirmou que a inauguração da Central de logística reversa é um avanço para o Estado. O diretor destacou ainda o papel da Secretaria na elaboração de políticas de apoio aos municípios na gestão dos resíduos sólidos. “A Semarh vem trabalhando na revisão do Plano Estadual de Resíduos Sólidos para atender aos municípios com eficiência, auxiliando a minimizar os problemas advindos da gestão inadequada dos resíduos sólidos”, ressaltou.

Segundo a ABREE, outros 21 pontos de entrega voluntária já recebem resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos no Tocantins. Com a inauguração da Central, o Estado passa a contar com uma local para recebimento de materiais dos outros pontos e para destinação correta, principalmente para reciclagem. A localização dos pontos está disponível no site da ABREE (https://abree.org.br/).

A Central de Recebimento e Logística Reversa de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos do Estado do Tocantins vai funcionar no Instituto Natura Vida (INA), localizado na quadra 102 sul, conjunto I, lote 2A, Plano Diretor Sul, em Palmas.

Logística reversa

O sistema de logística reversa representa um importante passo para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e da Política Estadual de Resíduos Sólidos do Tocantins (PERS-TO). O objetivo é possibilitar à população o descarte, transporte, manejo e reciclagem de bens de consumo, como celulares, tablets, acessórios para celulares, pilhas e baterias, aparelhos de som, geladeiras e fogões, visando o reaproveitamento ou destinação correta destes resíduos.