Governo do Tocantins investe R$ 50 milhões em obras de conservação e manutenção de 182 km da TO-080

Com investimentos de mais de R$ 50 milhões, o Governo do Tocantins, por meio da Agência Tocantinense de Trânsito e Obras (Ageto), autorizou mais uma execução para conservação e manutenção da TO-080. A assinatura da Ordem de Serviço ocorreu nesta segunda-feira, 27, e contempla o trecho de 182 km que liga Paraíso do Tocantins a Caseara.

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lembrou que a Ordem de Serviço assinada faz parte do Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação da Malha Rodoviária, com recursos de mais de R$ 700 milhões para manutenção e recuperação de 30 trechos de malha rodoviária.

“São 30 trechos que estamos recuperando de norte a sul do Estado e, ainda, estamos fazendo novas estradas, como em Itacajá, Centenário, Recursolândia e Taipas. Estradas que são essenciais para o setor produtivo e para as produções de soja e milho, que cresceram muito no Tocantins. Precisamos dessas estradas com maior durabilidade, porque os caminhões passam, hoje, com 70, 80 toneladas. Temos que recuperar a condição de mobilidade da população, de escoamento da produção dessa região do Vale do Araguaia”, explicou o Governador.

Para o titular da Secretaria de Estado da Infraestrutura e presidente da Ageto, Márcio Pinheiro, a TO-080 tem um papel estratégico para a região do Vale do Araguaia. “Essa rodovia é de extrema importância para a região, para escoar a produção e para o deslocamento da população. Nesta época, até mesmo para o lazer, dando acesso às praias. A comunidade terá mais comodidade para rodar na rodovia, que também é uma rota para quem chega do Mato Grosso e do Pará”, relatou o secretário.

Segundo o engenheiro responsável pelas obras, Murilo César, a realização da obra tem suma importância para a região com relação ao deslocamento, além de ser geradora de emprego e renda. “É uma obra de suma importância, pois é uma rota de tráfego para o polo agropecuário regional. Vimos que a rodovia, realmente, está ruim e necessitando de reparo e essa recuperação será muito importante para a população”, afirmou.

Participaram do evento secretários de Governo, deputados federais e estaduais, além de secretários municipais, vereadores e prefeitos da região.

Edição: Alba Kobo

Revisão Textual: Marynne Juliate