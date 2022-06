Detran: agende seu atendimento presencial para renovar sua CNH

Para agendar seu atendimento, CLIQUE AQUI .

Para renovar sua CNH: É necessário apresentar documentos – CÓPIAS E ORIGINAIS:

– CNH

– COMPROVANTE DE ENDEREÇO (recente, no máximo 90 dias)

– RG recente (se a CNH não for do Estado do Tocantins ou se houver alguma alteração: mudança de nome, alteração de número de rg, etc)

* Em caso de perda da CNH, é necessário o Boletim de Ocorrência