Governo do Tocantins prorroga liberação de crédito para empreendedores com restrição

Governo do Tocantins, por meio da Agência de Fomento, a partir desta segunda-feira, 25, voltará a analisar a liberação de crédito para os empreendedores tocantinenses que possuem restrições financeiras adquiridas no período da pandemia. A novidade é que, esse ano, a Fomento libera o crédito com a possibilidade de quitação da pendência diretamente na fonte restritiva.

De acordo com a presidente da Agência de Fomento, Denise Rocha, a ação, determinada pelo governador Mauro Carlesse, é uma oportunidade de liberar o crédito e deixar o empreendedor livre de pendências financeiras anteriores. “Estaremos com todas as linhas de crédito próprias da Fomento TO, disponíveis para análise com restrições. Essas linhas abrange as mais diversas categorias profissionais, que se enquadram em microempreendedor individual, profissional informal, agricultura familiar, e micro, pequenas e médias empresas, de natureza física e jurídica”, destaca.

A flexibilização terá a duração de 6 meses e dispensará a apresentação das certidões negativas federais, estaduais e municipais, com prazos e taxas específicas para cada linha, que podem ser conferidos no site: http://www.fomento.to.gov.br.

Para ter acesso ao crédito é necessário que o empresário consulte a documentação disponível no site ou pelos canais de atendimento. Que pode ser por agendamento na Sede da Agência, em Palmas, ou através dos consultores de negócios em atendimento nas unidades do É Pra Já de Gurupi e Araguaína. Após a solicitação, os técnicos do departamento de crédito farão análise das restrições para a liberação do recurso.

Ações durante a Pandemia

Desde o início da crise provocada pela pandemia da Covid-19, em 2020, a Agência de Fomento vem sendo um braço do Governo do Tocantins para fortalecer a economia do Estado e ajudar empresários, com a oferta de linhas de créditos que apresentam taxas de juros, carência e prazo de pagamento das parcelas em condições mais facilitadas, que as encontradas em instituições financeiras privadas.

No mês de março, por determinação do governador Mauro Carlesse, a Agência de Fomento prorrogou o prazo para o pagamento das parcelas de empréstimos e financiamentos, de clientes adimplentes, além de oferecer linhas de Capital de Giro com carência e taxa reduzida para os diversos segmentos.

Já no final do mês de abril, o órgão anunciou que recebeu novos aportes de recursos do Governo do Tocantins e de outros fundos, no valor de mais de R$ 40 milhões, para ofertar crédito a pequenos empreendedores, inclusive os da Agricultura Familiar, Microempreendedores Individuais (MEIs) e da área do Turismo.

Para os empresários que foram afetados pela pandemia e estavam com dificuldades com as pendências financeiras geradas pela Covid-19, foi dada a possibilidade de análise de crédito com restrições com taxas atrativas.

Atendimento

O expediente na sede da Agência de Fomento, em Palmas, das 12 às 18 horas (feito por agendamento). Nas unidades do É Pra Já de Araguaína e Gurupi, o atendimento segue, das 7 às 18 horas.

Em caso de dúvidas, o cidadão pode ligar nos telefones: 63-3220-9800/3220-9826/3220-9813/99993-7016/99277-5147 (Palmas); (63) 99277-6113 em Araguaína, e (63) 99993-7063 em Gurupi. O atendimento também é feito via e-mail: atendimento@fomento.to.gov.br.