Governador Wanderlei Barbosa participa de evento em Palmas e afirma que investimentos em saúde, educação e infraestrutura vão avançar cada vez mais

Por Assessoria

O Governador do Tocantins e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), participou, na noite deste sábado, 27, do lançamento do comitê central da campanha de Eduardo Mantoan, candidato a deputado estadual (PSDB).

Na oportunidade, Wanderlei Barbosa destacou que Eduardo Mantoan será um tipo de político que faz a boa política e que sempre estará disposto a atender e servir a população .

“Agora é o momento de buscar parcerias, de andarmos juntos e fazer o melhor pela nossa capital”, defendeu. “Precisamos investir ainda mais na saúde , educação, infraestrutura e mostrar pra população que nossa gestão gosta de fazer e não de aparecer. Muito já foi feito, mas é preciso avançar ainda mais”, concluiu.

Já Eduardo Mantoan ressaltou o trabalho que o governador Wanderlei Barbosa vem desenvolvendo em Palmas e em todo o Tocantins e a importância dessa eleição para que esse trabalho tenha continuidade.

“Quero representar a população da nossa Capital na Assembleia Legislativa e junto com nosso Governador ampliar os projetos e as políticas públicas em prol do nosso povo”, concluiu.

Além do governador, o evento contou com a participação de lideranças políticas e comunitárias, além de militantes, partidários e convidados.