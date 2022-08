Em grande evento de inauguração do Comitê, Eduardo Mantoan afirma que quer ser o deputado estadual de Palmas e cidades circunvizinhas

Por Assessoria

A campanha a deputado estadual de Eduardo Mantoan (PSDB) deu um importante passo rumo à vitória neste sábado, 27, com a inauguração do Comitê Político, que reuniu mais de três mil pessoas na Capital, entre elas o governador do Tocantins e candidato à reeleição, Wanderlei Barbosa (Republicanos), e a prefeita de Palmas, Cinthia (PSDB). Na ocasião, Mantoan afirmou que vai ser o representante de Palmas e dos 16 municípios circunvizinhos na Assembleia Legislativa.

“Esta é uma das nossas principais bandeiras, e vamos precisar da sensibilidade do governador Wanderlei Barbosa para implementarmos políticas voltadas para a integração das cidades no entorno de palmas. Da sua querida Porto Nacional, da nossa pujante Paraíso, da nossa tradicional Miracema, Tocantínia, da bela Lajeado, Aparecida do Rio Negro, Novo Acordo, Santa Tereza, Monte do Carmo, Barrolândia, entre outras”, afirmou Mantoan.

O candidato também falou sobre os seus projetos para esses municípios. “Podemos fazer muito por essas cidades para melhorar o transporte intermunicipal, a questão da segurança, do tratamento do lixo, das estradas rurais, da melhoria dos assentamentos, do ensino superior, da geração de empregos e da saúde. Quero ser o deputado que vai fazer essa conexão entre essas cidades, o Governo do Tocantins e a Prefeitura de Palmas”, assegurou.

Mantoan concluiu dizendo que não adianta ter uma Capital forte, se o seu entorno não tem a mesma força. “Palmas está disposta a contribuir, porque aqui, a Cinthia está construindo uma cidade de todos os tocantinenses. E com um governador filho da terra, isso vai ficar ainda mais forte, todos os municípios crescendo juntos”, finalizou.

Para o governador Wanderlei Barbosa, Mantoan será um candidato que representará bem a região metropolitana de Palmas na Assembleia. “Nós temos apenas 35 dias para fazer dele o nosso deputado estadual. Quero pedir para vocês que falem das obras que a prefeita fez na Capital e da importância desse projeto para Palmas e os municípios vizinhos. Estou confiante que Mantoan vai ser nosso deputado estadual na Assembleia”, afirmou.

A prefeita Cinthia, esposa de Mantoan, destacou a importância da sua candidatura à Assembleia Legislativa. “Nós não estamos aqui em prol de um projeto pessoal. Nós construímos um projeto em grupo, que tem responsabilidade com a construção da nossa cidade e que quer dias melhores para o nosso Estado. De um grupo que tem orgulho e alegria de gerar notícias positivas para Palmas. Acredito que esse é um projeto sólido de homens e mulheres de palavra e que cumprem compromissos”, assegurou.

Conheça mais sobre Mantoan

Mantoan é advogado, tem 41 anos, mora em Palmas, e é casado com a prefeita Cinthia Ribeiro, com quem tem dois filhos, o pequeno Vittorio, de 8 meses, e João Antônio, filho do primeiro casamento de sua esposa, que considera de forma carinhosa como “filho do coração”. Apesar do vasto currículo em cargos de gestão na área pública e na iniciativa privada, esta é a primeira vez que disputará um cargo eletivo.