Governador Wanderlei Barbosa faz lançamento de Companhia de Policiamento Turístico para atender Jalapão e região

Por Vania Machado/Edição: Luana Barros Revisão/Textual: Luana Barros | Governo do Tocantins

11/03/2022 – Publicado às 07:55

O governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, lança nesta quinta-feira, 10, a Companhia de Policiamento Turístico (CPTUR), com objetivo de ampliar a segurança de visitantes e moradores de regiões turísticas do Tocantins. Inicialmente, a Companhia atenderá a região do Jalapão. O lançamento ocorrerá às 16h, na Praça Joaquim Maracaípe, no Distrito de Taquaruçu, onde serão entregues dois veículos off road, modelo Wrangler, disponibilizados para essa nova modalidade de policiamento no Tocantins.

Além disso, o Governador anunciará a descentralização dos serviços da Companhia Independente de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar, que destinará uma equipe com veículo para atender possíveis ocorrências na região do Jalapão, tendo como ponto de apoio as bases da Polícia Militar em São Félix do Tocantins e Mateiros.

“Estamos criando um policiamento de referência, com profissionais bem treinados e veículos de ponta, que colocará a Polícia Militar no patamar que hoje se encontra o turismo do Jalapão”, afirma o governador Wanderlei Barbosa.

Ideia Inovadora

A ideia inovadora de criar a Companhia de Policiamento Turístico (CPTUR) foi anunciada no início do ano, pelo governador Wanderlei Barbosa, em reunião com parlamentares e prefeitos da região do Jalapão.

A Companhia funcionará dentro da estrutura do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED), com bases avançadas no Aeroporto de Palmas – Brigadeiro Lysias Rodrigues; no distrito de Taquaruçu; em Ponte Alta do Tocantins; em São Félix do Tocantins e em Mateiros.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) disponibilizou uma sala no Aeroporto de Palmas, onde funcionará a sede administrativa do CPTUR. As demais localidades citadas terão postos avançados para apoiar as patrulhas, quando em deslocamento, para os pontos turísticos da região. Dois veículos off road modelo Wrangler foram disponibilizados para essa nova modalidade de policiamento no Tocantins.