Guardas Metropolitanos passam por qualificação profissional

Por Redação Secom| Prefeitura de Palmas

11/03/2022 – Publicado às 07:33

Com o objetivo de continuar prestando um serviço de qualidade para a população, a Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) deu início nesta semana ao curso de Estágio de Qualificação Profissional para o corpo de efetivos da instituição. O curso que tem uma carga horária de 80 horas/aulas com instruções teóricas e práticas, atende as exigências obrigatórias para a manutenção das atividades ostensivas e preventivas desenvolvidas na Capital.

E nesta quinta-feira, 10, uma turma de 40 guardas participou do curso de Abordagem Veicular, com o ensinamento de técnicas de segurança para as abordagens. O inspetor Moacir Cidalino Lima foi responsável pelo ensinamento das diretrizes a serem aplicadas durante as rondas operacionais, com a simulação de situações que podem ocorrer durante os atendimentos às ocorrências.

As aulas práticas estão sendo ministradas já com o uso dos novos equipamentos que, vão reforçar as atuações das equipes especializadas durante as rondas de patrulhamento.

‘’A qualificação é necessária para não perdermos a qualidade e a excelência dos serviços prestados à população palmense ao longo dessas quase três décadas de trabalhos. E com a finalização do curso nos próximos dias, as equipes estarão aptas a irem para as ruas, e colocar em prática os ensinamentos’’, ressaltou o superintendente da GMP, Marcelo Lima.

As aulas práticas e teóricas estão sendo ministradas nas dependências da Sede da Guarda Metropolitana de Palmas. O curso tem previsão de encerramento para a próxima semana. Fazem parte da grade curricular as temáticas como de Defesa Pessoal, Atuação em Ocorrências de Perturbação do Sossego, Técnicas de Abordagem, Patrulhamento Tático, Técnicas de combate, Proteção e Guarda em Ambientes Protegidos, dentre outros.