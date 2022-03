Acontece em Palmas o Encontro Pedagógico do Programa Educacional de Resistência às Drogas (PROERD)

.

Por Cacau Ferreira/ Edição e Revisão: Hilma Costa

11/03/2022

Aconteceu na manhã desta quarta-feira, 09 às 8h, a abertura do Encontro Pedagógico do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), no auditório do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Palmas. O evento contou com a presença de autoridades do Governo do Tocantins, de representantes da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, dentre outras Forças da Segurança Pública atuantes no Tocantins.

O Encontro Pedagógico do PROERD que teve a abertura hoje, 09, estende-se até amanhã e tem por objetivo revisar as técnicas pedagógicas dos currículos do PROERD que são ministrados pelos policiais militares instrutores. Nessa ocasião, o Centro de Treinamento DARE/PROERD de Santa Catarina está responsável por conduzir a atualização técnica dos currículos, o qual enviou os profissionais: Tenente-Coronel Reginaldo Rocha de Sousa, Master do Proerd e Cabo PM Vanessa Marina Moreira Antunes, Pedagoga do PROERD.

Além de revisar as técnicas pedagógicas, o Encontro também busca favorecer a troca de experiências e boas práticas entre os instrutores do Estado do Tocantins e os representantes da Polícia Militar de Santa Catarina; assim como investir na saúde emocional e intelectual do policial militar que atua no Programa e motivar a equipe para dar continuidade em suas atividades mesmo em face do cenário atual de pandemia.

O PROERD completa 20 anos de atuação no Tocantins, neste ano de 2022, e o Encontro Pedagógico, marcou o retorno das atividades após dois anos de inatividade devido a Pandemia do Covid-19. O evento contou com a presença de representantes dos parceiros do programa, como: Assembleia Legislativa do Tocantins, Ferrotec, Energisa, Febracis, Casa Militar, Secretaria de Governo, Fundação Pró-Tocantins, Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana, ocasião na qual foram homenageados com a entrega de certificados de “Amigo do Proerd”, pelas autoridades da Polícia Militar.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel PM Julio Manoel da Silva Neto, esteve presente e agradeceu a presença de todos os parceiros do programa e ressaltou a importância de cada um para a sua funcionalidade. “Só tenho a agradecer por este evento, aos colaboradores do programa por esse trabalho, por conscientizar nossas crianças e adolescentes contra drogas e violência, pois independente de cidade grande ou pequena, as drogas e a violência continuam avançando, então o PROERD não pode parar. O trabalho feito pelos nossos instrutores do PROERD é salutar pois a educação e o conhecimento sobre os diversos aspectos ligados à violência são formas preventivas eficazes de afastar as crianças e jovens dos perigos a que expostos”, ressaltou o Comandante ao falar da importância do Policial Militar em sala de aula no programa Proerd.

Esteve presente também no Encontro Pedagógico, a Tenente-Coronel PM Sueli Ferreira dos Santos Viseu, Coordenadora Estadual do Proerd, que falou sobre a retomada das atividades do programa em 2022.

“O retorno das atividades do Proerd marca não apenas a volta das atividades em sala de aula, mas retoma a essência de servir ao próximo, de mostrar à nossa sociedade que o caminho do bem existe e vale a pena”, e lembrou ainda a Tenente-Coronel PM Sueli Ferreira, que este encontro teve como objetivo mostrar para todos os Policiais Militares atuantes como Instrutores do Programa, o quanto eles são essenciais para a continuidade e assistência do programa.

O evento contou ainda com a participação de representantes da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e do Proerd do Estado, que irá trabalhar em conjunto com a Polícia Militar do Tocantins na capacitação dos Instrutores do programa. O Master do Proerd de Santa Catarina, o Tenente Coronel Reginaldo Rocha de Sousa, comentou sobre o diferencial do programa, que se trata da figura do Policial Militar dentro da sala de aula e sobre a participação da PMSC neste evento. “A PMSC foi convidada, justamente para a gente fazer uma atualização, um processo de rebuscar esses conceitos, de revalidar e fazer com que o Proerd aqui no Tocantins seja tão forte como sempre foi e possa retornar depois da pausa em decorrência da Pandemia, retornar às salas de aula motivados, preparados e capacitados para dar o melhor aos alunos que estão ali esperando a fala e a conversa de um Policial Militar”.

Além de trazer informações importantes acerca do retorno das atividades do programa, o evento contou ainda com uma homenagem aos policiais militares instrutores do programa que hoje estão aposentados. Como foi o caso da Coronel PM Alaídes Pereira Machado, que também já foi Coordenadora Estadual do Proerd e hoje é Secretária Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana. “Muito obrigada pela homenagem, realmente foi uma satisfação de poder conduzir e coordenar uma equipe tão nobre, abnegada e compromissada com a construção de um cidadão mais pleno e feliz”, agradeceu a Coronel PM Alaídes Pereiraou sobre sua jornada como coordenadora.

O Subtenente José Rafael dos Santos, que foi instrutor do programa por sete anos, também foi um dos homenageados e falou da importância do programa para a sociedade. “É um trabalho que a gente prepara a criança para que ela seja um bom cidadão, respeite os pais e autoridades, não se envolva com drogas; porque a criança que é um bom cidadão vai ser um bom profissional pra sociedade.” Ele destaca ainda a importância de receber essa homenagem. “Hoje foi um dia que eu estou muito grato a Deus por esse reconhecimento, pelo trabalho que a gente tem feito, as pessoas na rua vem nos cumprimentar… antigos alunos, e isso é gratificante, eu sou muito grato a essa oportunidade que a Polícia Militar nos deu”, afirma.

PROERD

O Proerd é um programa adaptado do Projeto Original Drug Abuse Resistance Education – DARE (Educar Para Resistir ao Abuso de Drogas, criado nos Estados Unidos, em 1983. No Brasil recebeu o nome de PROERD (Programa Educacional de Resistencia às Drogas e a Violência), que foi uma iniciativa de um grupo de Estudiosos, Psicólogos, Psiquiatras, Policiais e Pedagogos, que buscavam desenvolver um trabalho de prevenção às drogas no auxílio à formação de crianças e adolescentes.

No Tocantins, o PROERD atua desde o ano 2002, atendendo as crianças e adolescentes da rede municipal, estadual e privado de ensino. É desenvolvido por meio de parceria entre a Polícia Militar, a Escola e as Famílias.