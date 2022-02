Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas realiza ‘Aula da virada’ para 100 residentes

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

23/02/2022 – Publicado às 06:09

A Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (Fesp), por meio do Plano Integrado de Residência em Saúde (PIRS), promoveu na noite desta segunda-feira, 21, a aula da virada para 100 residentes dos nove programas de residências da instituição.

A programação aconteceu no auditório da Fesp e marca a transição de R1 (alunos do primeiro ano de residência) para R2 (alunos do segundo ano de residência). Lusivan da Silva é um dos residentes que vai para o segundo ano da formação em Saúde Mental. Atuando no Centro de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS/AD) III, o profissional de Educação Física fala um pouco de sua trajetória.

“A gente que trabalha com expressão corporal e atividade física e esses pacientes precisam destas atividades para sair deste processo de uso de substâncias e reestabelecer a sua saúde mental. E iniciar a residência na pandemia nos trouxe grandes desafios, foi um fator limitante que nos fez pensar em demais estratégias e para 2022 queremos vivenciar o que não foi possível como as atividades em grupo e que tenhamos experiências exitosas”, pontuou o residente.

Todos os residentes foram agraciados com Menção Honrosa pela contribuição aos serviços prestados no SUS durante a pandemia. “Essa aula é muito importante pois marca uma nova etapa. Vocês enfrentaram um ano de muitos desafios em 2021 com a pandemia e acreditamos que este será um ano de grandes realizações, por isto cada um merece uma menção honrosa pelo trabalho desempenhado”, disse a presidente Marttha Ramos.