Vila dos Pescadores do Taquari: (Cras) Xerente faz atualização cadastral – distribuição de máscaras e atendimentos hoje (23)

Texto: Secom | Prefeitura de Palmas

23/02/2022 – Publicado às 06:27

Técnicos sociais do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Xerente, localizado no Jardim Taquari, irão realizar ‘Busca Ativa’ na Vila dos Pescadores, onde vivem cerca de 20 famílias às margens do Lago de Palmas. A ação acontecerá na manhã desta quarta-feira, 23, às 8 horas, e oferecerá serviços como atualização cadastral no CadÚnico do Governo Federal, doação de máscaras de tecido e outros atendimentos na área social.

De acordo com o Sistema Único de Assistência Social (Suas), dentro da Política Pública de Assistência Social, realizar uma busca ativa significa levar benefícios ao indivíduo que não usufrui determinados serviços públicos e/ou vive fora de qualquer rede de proteção e promoção social. A ação possibilita a localização e inclusão no Cadastro Único das famílias que vivem em circunstâncias de privação socioeconômica, oportunizando para as pessoas condições necessárias para ter acesso aos vários programas sociais do Governo Federal.