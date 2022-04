Fundação da Juventude de Porto Nacional realizará aula magna do programa Qualifica Jovem

Por Mychelle Tauane | Secretaria da Comunicação

08/04/2022

Após o início das inscrições, a Prefeitura de Porto Nacional anunciou a abertura das turmas do programa que profissionaliza, prepara e insere a juventude portuense no mercado de trabalho. Desde que foi criado em agosto de 2021, o programa da Fundação Municipal da Juventude já capacitou aproximadamente 800 jovens em situação de vulnerabilidade em mais de 40 cursos profissionalizantes.

Para este ano, a Fundação Municipal da Juventude anunciou que serão destinados mais de R$ 700 mil para a capacitação dos mais de 1.400 jovens de Porto Nacional, além disso, a partir desta segunda-feira, 11, acontecerá o início dos novos cursos de 2022. A aula magna, acontecerá às 19 horas, no Centro de Convenções Vicente de Paula (Comandante Vicentão), e contará com uma palestra sobre o tema: “A importância do ecossistema de inovação para a indústria”, presidida pelo superintendente nacional do Senar, diretor-superintendente do Sebrae Tocantins, colunista da CBN Tocantins e palestrante estratégico motivacional, Omar Hennemann.

De acordo com o presidente da fundação municipal da Juventude, Murilo Ferreira, o programa é importante para o desenvolvimento profissional da juventude de Porto Nacional. “Já temos realidade de jovens que fizeram cursos como o de Analista de Grãos que já estão empregados, antes mesmo de receber o certificado. Isso mostra que estamos acertando no que a gente espera para a juventude portuense, que é oportunidade e geração de emprego e renda”, destacou.