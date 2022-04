Secretaria Estadual de Cultura e Turismo vistoria Centro Histórico de Porto Nacional

Por Anne karianny Moreira | Secretaria da Comunicação

08/04/2022 – Publicado às 03h18

A Equipe da Secretaria Estadual de Cultura e Turismo (Sectur) esteve na manhã desta terça-feira, 05, no Centro Histórico de Porto Nacional vistoriando e registrando a atual situação dos casarões e museu. A partir do registros fotográficos e descritivos, o órgão buscará possíveis investimentos para realizar reparos e consertos nas construções que estão sofrendo danos devido ao período chuvoso.

O secretário Municipal da Cultura e do Turismo, Fernando Roberto Windlin, explicou a importância da visita. “O nosso Centro Histórico vem sofrendo bastante devido ao período intenso de chuvas e o secretário entendeu a necessidade que temos de estar resolvendo essas demandas, principalmente os monumentos tombados que tem uma importância histórica e também econômica, pois o turismo nessa localidade traz benefícios para muita gente”, destacou o secretário.

Essa ação foi um desdobramento da última visita do Secretário da Secult, Hercy Filho, a Porto Nacional, que ocorreu no dia 31 de março deste ano. Na oportunidade, o Prefeito Ronivon Maciel e representantes das secretarias se reuniram com Hercy e apresentaram o Centro Histórico e a sua importância para o desenvolvimento do turismo na localidade.