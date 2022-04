Prefeitura de Porto Nacional recebe doação de área no Setor Jardim América

Por Nadya Mayara com informações da assessoria da empresa Buriti | Secretaria da Comunicação

08/04/2022 – Publicado às 06h06

O prefeito Ronivon Maciel assinou na tarde desta terça-feira, 6, em seu gabinete, o Termo de recebimento e transmissão de posse de uma área 8.000 m² localizada no setor Jardim América, a área foi doada ao município pela empresa Buriti Empreendimentos.

O gestor municipal, informou que a área será destinada para a construção do primeiro Parque Linear da cidade. “Será o terceiro Parque Linear do Estado. Um espaço com apenas 30% de intervenção urbana e 70% de vegetação natural para que a nossa população possa desfrutar do contato com a natureza”, explicou o prefeito.

“Através desta ação, a empresa busca assegurar a preservação de uma área dentro do espaço urbano e conservação da natureza, promovendo qualidade de vida e bem-estar da população, mantendo o compromisso de trabalhar no desenvolvimento das regiões que atua. A Buriti Empreendimentos assume uma postura muito forte de contribuir com o desenvolvimento dos municípios que atua, além da responsabilidade social e ambiental. Essa área não pode ser comercializada para a construção de casas, mas pode e deve ser utilizada pela população para viver em equilíbrio com a natureza. Por isso, decidimos doar à Prefeitura da cidade”, disse o diretor da Buriti na regional Tocantins, Adriano Fernandes de Lacerda.

O presidente da Agência de Regulação e Fiscalização de Serviços Públicos e Meio Ambiente (ARPN), Fabrício Machado, anunciou que a licitação da empresa que fará o projeto do Parque deve acontecer nos próximos 180 dias. “Vamos contratar uma empresa para fazer estudos e projetos e depois, seguiremos para o Ministério do Meio Ambiente em busca dos recursos necessários para a construção do Parque”, detalhou Fabrício Machado.

