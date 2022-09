Fábio Júnior emociona fãs em show romântico no Festival Gastronômico de Taquaruçu

Por Assessoria

Conhecido pelo som romântico e sedutor, o cantor e compositor Fábio Júnior, que tem em sua trajetória diversos sucessos e mais de 16 milhões de discos vendidos em todo o país, encantou o público tocantinense neste sábado, 10, terceira noite do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT).

Durante o espetáculo de clássicos, o cantor de 68 anos e natural de São Paulo contemplou grandes canções da sua carreira, como ‘Alma Gêmea’, ‘Enrosca’, ‘Caça e Caçador’, ‘Só Você’ e ‘Pai’, canção de sua autoria.

“Eu desejo para cada um de vocês boas vibrações, sentimentos, boas atitudes. Não canso de dizer que ninguém faz nada sozinho e tem uma galera por trás. Eu gostei dela pra caramba, a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro e se não fosse cada um de vocês aqui eu não existiria”, disparou o cantor após a apresentação da primeira música.

Ainda no show do FGT, o compositor agregou no setlist canções famosas de ícones da música brasileira, como ‘Tente Outra Vez’ (Raul Seixas/Paulo Coelho) e ‘Dias Melhores’ (Jota Quest).

Ao longo de mais de três décadas de sucesso, o cantor conquistou fãs de diversas gerações e idades. A aposentada Maria Pereira da Silva Assunção, 78 anos, está nessa lista. Ela conta que saiu cedo de casa e subiu a serra com a neta, Karine Rodrigues, 17 anos, para garantir a primeira fileira na plateia. “Eu amo demais o Fábio Jr. não gravo mais o nome das músicas por causa da idade, mas sei cantar todas”, garante.

Também para garantir um bom lugar próximo ao palco, a biomédica Cleis Barbosa Dias, 44 anos, que é pessoa com deficiência (PcD), chegou cedo. Ela afirma que desde a adolescência acompanha as músicas do artista. “Vim em todos os shows do Festival Gastronômico de Taquaruçu, mas só Fábio Jr. é realmente o que estava ansiosa esperando. Sou muito fã dele”, relatou.

“Fábio Júnior nos brinda com seus sucessos que ultrapassam gerações. Tenho certeza de que Palmas não esquecerá essa apresentação. O FGT cumpre seu papel de atender todos os públicos, seja na gastronomia ou nas atrações culturais. É muito bom ter essa receptividade e aceitação do público, nos dá a tranquilidade de que o investimento realizado no festival foi bem aplicado”, comentou a prefeita Cinthia Ribeiro, que tem comparecido a todas as noites do evento.

Confira as imagens do show de Fábio Jr.

Veja aqui mais imagens do show de Fábio Jr.