Governador Wanderlei Barbosa, participa da cavalgada da VII Festa do Peão em Monte Santo

Por Assessoria

O Governador e candidato à reeleição Wanderlei Barbosa (Republicanos), esteve em Monte Santo neste domingo, 11, acompanhado de sua equipe, para prestigiar e participar da cavalgada, que dá largada a tradicional VII Festa do Peão em Monte Santo, que ocorre entre os dias 10 a 18 de setembro.

Wanderlei diz que aprecia muito Cavalgadas, e que sentiu-se bem acolhido pela Prefeita Enfermeira Nezita Martins (UB), que o recebeu calorosamente bem, e parabenizou os organizadores pela dedicação aos eventos culturais.

“A cavalgada é um ambiente agradável. Eu parabenizo a Prefeita e o Sindicato Rural, que sempre organizam de maneira muito eficiente as nossas cavalgadas e as nossas festas do Agro”, declarou Wanderlei.

O Governador ao falar no Agro, reforçou que as cavalgadas estão presentes no agronegócio do Tocantins e falou ainda da importância dos eventos culturais para a população.

“Nós temos falado da importância das cavalgadas, para o nosso público que gosta das manifestações culturais tocantinense. E aquilo que o povo gosta eu também gosto, das cavalgadas, do agronegócio, isso é o retrato da força agronegócio Tocantinense”, ressaltou o Governador.

VII da Festa do Peão

A festa ocorre no Parque Agropecuário de Monte Santo do Tocantins, localizado no distrito de Campinas Verdes, Sindicato Rural, em parceria com a prefeitura.