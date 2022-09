Festival Gastronômico de Taquaruçu encanta turistas e atrai artesãos

Por Assessoria

Comida, artesanato e boa música são as combinações mais cativantes da expressão artística, é como a junção perfeita do tradicional Baião de Três, e esses ingredientes têm com fartura na 16ª edição do Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), o que faz com que a cada ano aumente o número de frequentadores e vendedores, atraídos por essa mistura cativante. Após dois anos difíceis em razão da pandemia do novo coronavírus, o FGT reacendo o turismo, lotando pousadas e aquecendo a economia do distrito, que é o berço cultural de Palmas.

A artesã Victória Carolina da Silva Santos soube da fama do festival em São Paulo, onde vivem, e veio com o seu esposo para conhecer e expor seus produtos no 16º FGT. “O legal de quanto maior o público é, mais acessível é, mais as pessoas procuram experimentar, desfrutar das maravilhas que têm. E isso é bom pra gente, porque a galera está aberta e disposta a conhecer tudo o que está exposto”. Victória diz seguir os festivais gastronômicos pelo Brasil e amou o de Taquaruçu, por se sentir acolhida. A explosão de sabores que mais a cativou foi o famoso chambari. “Só comida boa”, finalizou.

A sensação da comida afetiva, que vai além de alimentar o corpo, mas alimenta a alma, foi o que atraiu a cozinheira de Gurupi Silvina Alves Marinho a conhecer pela primeira vez o FGT. “Aqui está parecendo Pirenópolis em Goiás, muita comida saborosa. Eu trabalho em um restaurante e vou levar as dicas de hoje para lá”. Silvina, que estava acompanhada da filha Silvânia, não perdeu nenhum detalhe das apresentações da 4º noite do Cozinha Show, que trouxe a experiência dos chefs Bel Coelho e Marilon Azevedo.

Com retorno dos shows nacionais e com uma maior estrutura, o turista retornou. A exemplo dos amigos Jhonatas Miranda, Magna Borba e Rainel Barbosa, que vieram de Miracema do Tocantins e chegaram cedo para garantir um lugar bem na frente do palco principal para acompanhar de pertinho os sucessos do cantor e compositor Fábio Júnior, atração principal da noite. “Aprovei a estrutura, está tudo muito organizado. Fizemos o primeiro festival gastronômico de Miracema e nos espelhamos com o sucesso daqui, e hoje viemos conferir”, ressaltou Jhonatas, que garante retornar em outras edições.

A dona de casa Claudia Lima Costa, de Açailândia (MA), veio visitar a filha em Palmas e viu em um telejornal local sobre o pastel com pequi e aguçou o paladar em conhecer o Festival. “Já provei o pastel e superou a expectativa. Também achei essa festa diferente, nunca tinha visto algo igual, e com esse show maravilho. Era meu sonho conhecer Fábio Júnior”. Cláudia reservou junto com a filha um local bem próximo ao palco para acompanhar o ídolo.

Artesãos comemoram boas vendas

Uma atração à parte do FGT é sem dúvida a diversidade de arte e cultura expostas por artesãos locais, hippies, mochileiros e artistas de ruas que aproveitam a grande movimentação do público para expor, vender e divulgar suas artes.

A artesã de capim dourado e macramê Eclesia Maria Lustosa superou a expectativa de venda, e todos os anos se inscreve por acreditar no bom retorno do festival. “Eu tinha três mesas só de produtos de capim dourado, agora só tenho uma. As vendas foram ótimas e o campeão de vendas foram os brincos”.

Iniciada no FGT de 2015, a Loja de Artesanato Tudo Daqui já é uma tradição que não pode faltar no festival. E desde 2016, a casa passou a funcionar de segunda a domingo, com peças produzidas pelos artesões locais. No local é possível encontrar uma variedade de artes produzidas em sua grande maioria com produtos colhidos na natureza, como sementes, palhas e pedras. “Aqui é uma associação de artesão, e cada dia um artesão toma de conta da loja e eles produzem e cuidam”, relata, a presidente do Clube de Artesanato de Taquaruçu, Taisa Veloso.