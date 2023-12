Evento marca encerramento das atividades do ano letivo 2023 do Ponto Cultural, Associação Beneficente Nossa Senhora de Fátima

O projeto Ponto Cultural, idealizado e desenvolvido pelo vereador Jefferson Lopes funciona a mais de 10 anos atendendo toda a população de Porto Nacional. Nesta quarta-feira, 20 de dezembro, foi comemorado o encerramento do ano letivo no local, que para seu funcionamento conta com parceria do deputado federal, Antonio Andrade e do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura.

O dia festivo contou com diversas apresentações, incluindo balé juvenil e baby cláss, danças regionais, capoeira, maculelê, exposição de artesanatos feitos no Ponto Cultural, e exposição das roupas que também são confeccionadas no local.

Atividades oferecidas no Ponto Cultural

Balé, pintura em tela, pintura em tecido, crochê, confecção de bonecas de pano, artesanato, danças regionais, canto e coral, curso de corte e costura, fisioterapia, aula de violão, aerodança, ginástica para idosos e hidroginástica.

Jefferson Lopes, falou sobre sua alegria com a conclusão de mais um ano de trabalho assertivo no Ponto Cultural. “Temos um comprometimento com o público que atendemos, trabalhando constantemente no sentido de proporcionar um ambiente propício para promover o aprendizado, a profissionalização, a diversão, e também a familiarização com a cultura”, frisou.

Ele ainda complementou em sua fala: “Além de tudo isso, prezamos pelo compromisso importantíssimo da constante busca pela melhoria da qualidade de vida de todas essas pessoas. Por todas essas razões, é uma felicidade imensa poder realizar essa comemoração para celebrarmos mais um ano de muitas realizações e conquistas”, declarou o vereador.

Antonio Andrade, parabenizou o vereador Jefferson Lopes pela dedicação em todo trabalho realizado em prol da população através do Projeto Ponto Cultural. “O vereador Jefferson Lopes é um grande parceiro, a atuação dele é de suma importância para toda a comunidade portuense, por isso, tenho prazer em apoiar e dar a minha contribuição nessas realizações. Devido ao comprometimento, ele consegue êxito no trabalho prestado”, concluiu o parlamentar.

Vale ressaltar que em 2024 o vereador promete implementar ações para atender um número ainda maior de pessoas.