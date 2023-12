Deputado Antonio Andrade prestigia formandos do 3° ano do Colégio Militar Custódia da Silva Pedreira

A manhã desta sexta-feira, 22 de dezembro, foi marcada por muita emoção para estudantes do Colégio Militar Custódia da Silva Pedreira e seus familiares. Cerca de 42 alunos concluíram o ensino médio em uma bela cerimônia realizada no Centro Olímpico de Porto Nacional, com apoio do deputado federal Antonio Andrade.

O evento contou com a participação de autoridades da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Juventude e Esportes, do Ciretran de Porto Nacional e do deputado federal Antonio Andrade na companhia de sua esposa Virgínia Andrade, padrinhos da turma.

Homenagens e agradecimentos fizeram parte da solenidade, e o deputado foi bastante elogiado pelo diretor do colégio, Tenente QOA Marizan Fernandes Souto, que agradeceu o apoio incondicional em todas as demandas que a escola apresenta ao parlamentar. Ele também foi aplaudido pela secretária municipal de Educação, Joana dos Reis Neres, que destacou a atuação de Antonio Andrade em priorizar a educação, executando projetos e realizando parcerias.

Na ocasião, a madrinha da turma, Virgínia Andrade, disse se sentir honrada pelo posto que a ela foi concedido e incentivou os formandos a seguirem disciplinados e perseverantes lutando pelos seus sonhos e ideais.

“Esse colégio é uma referência porque vocês se dedicam e dão orgulho a toda a equipe e aos seus familiares. O conhecimento abre portas, e nós desejamos que vocês aproveitem as boas oportunidades para se tornarem profissionais competentes, que posteriormente servirão de exemplo para Porto Nacional e todo o Tocantins. Que Deus os abençoe”, finalizou.

Antonio Andrade falou de sua felicidade com o sucesso do desempenho da Escola Militar e também fez questão de destacar o discernimento do governador Wanderlei Barbosa em manter as Escolas Militares no Tocantins.

“Falar da Escola Militar é sempre uma grande alegria, como autor do projeto pela implantação dessa unidade em Porto Nacional, fico contente em ver que tomamos uma decisão assertiva. Somente investindo em educação mudaremos os rumos do nosso país. Com muito empenho e o apoio incondicional do nosso governador Wanderlei Barbosa, asseguro que estamos no caminho certo”, enfatizou.

“Parabenizo o Tenente QOA Marizan Fernandes Souto ( diretor da Escola Militar Custódia da Silva Pedreira), pela forma coerente com que conduz a direção do colégio, parabenizo o 2° Tenente QOA Luciano Alves Muniz ( coordenador disciplinar), e estendo esses cumprimentos aos demais integrantes do corpo docente e familiares dos nossos estudantes aqui presentes”, pontuou o deputado federal.

Boas notícias!

Educação é prioridade de investimentos do deputado Antonio Andrade, e pensando nisso, a Escola Militar será beneficiada com um laboratório de informática totalmente equipado, graças a uma emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil destinada pelo parlamentar. Essa iniciativa atenderá a demanda dos estudantes que almejavam essa conquista.

Para finalizar, Antonio Andrade anunciou que destinará emenda parlamentar no valor de R$ 200 mil para a compra de veículo que atenderá demandas da Escola Militar Custódia da Silva Pedreira.

