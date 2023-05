Etapa regional da 2ª edição do Fetran encena peças teatrais nas escolas

Teve início nesta sexta-feira, 12, na Escola Municipal Monteiro Lobato, a etapa regional da 2ª edição do Festival Estudantil Temático Teatro para o Trânsito (Fetran Palmas 2023). Nesta fase, as equipes que se inscreveram para participar do festival irão apresentar as peças para um júri formado especialmente para escolher as classificadas para a etapa final.

As próximas apresentações acontecerão na próxima segunda-feira, 15, na ETI Margarida Lemos – Cemil, ETI Fidêncio Bogo, ETI Eurídice Ferreira de Melo, ETI Anísio Teixeira, EM Henrique Talone e ETI Olga Benário.

Na terça-feira, 16, será a vez da ETI Francisca Brandão, Cmei Miudinhos, EM Crispim Pereira, Cmei Cantinho da Alegria, EM Paulo Freire e EM Beatriz Rodrigues receberem seus atores mirins no palco.

A quarta-feira, 17, é o último dia da fase de apresentação de peças nas escolas do Fetran. Neste dia se apresentam as equipes EM Santa Bárbara, ETI Luiz Rodrigues, ETI Marcos Freire, EM Maria Verônica e ETI Padre Josimo.

As equipes classificadas irão se apresentar novamente na etapa final do festival, em maio e início de junho deste ano no auditório do Sesc, em Palmas.

Os participantes do 2º Fetran são estudantes da municipal de educação nas categorias Infantil (3 a 6 anos); Infantojuvenil (7 a 11 anos), Juvenil (12 a 17 anos); EJA (a partir de 16 anos) e Educação Especial (idade mista).

Fetran 2023

O Fetran é promovido pela Secretaria Municipal da Educação (Semed) em parceria com Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Tocantins e tem como objetivo abordar, por meio das artes cênicas, as questões relativas ao comportamento no trânsito. Busca sensibilizar crianças, adolescentes e jovens quanto à necessidade de se tornarem cidadãos mais comprometidos com a segurança no trânsito.

Texto: Redação Semed

Edição: Secom