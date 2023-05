Pavilhão da Ciência, Tecnologia e Inovação no Agro é novidade na Agrotins 2023

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), neste ano, estará na Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins) 2023 com uma novidade: o Pavilhão da Ciência, Tecnologia e Inovação no Agro (Pavilhão CT&I), um novo espaço para os visitantes da Feira que vai reunir 10 Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT&Is), que irão expor seus estudos científicos e pesquisas voltadas à agrotecnologia.

No Pavilhão, que é uma das inovações da Agrotins em 2023, haverá presença de instituições públicas e privadas, selecionadas por meio de edital.

Para o presidente da Fapt, Márcio da Silveira, a implantação do Pavilhão CT&I no agro é mais uma demonstração de que o Governo entende a importância de se fortalecer a pesquisa científica no Tocantins. “São mais de R$ 34 milhões investidos em CT&I nos últimos 18 meses e isso mostra que o Governo entende a importância de se investir em pesquisa. Um Estado que busca avançar tem que entender que não há evolução sem inovação e nem inovação sem pesquisa. O Tocantins é um estado do agronegócio e a inovação está cada vez mais fortalecendo o agro. E é por isso que é tão importante e significativo estarmos com esse Pavilhão na Agrotins”, pontuou Márcio da Silveira, reafirmando a importância que é aproximar os agropecuaristas dos estudos científicos voltados às melhorias do setor.

A estrutura contará com um auditório onde ocorrerão palestras com resultados de pesquisas nas mais diversas áreas, assim como também apresentações iniciais (Marco Zero) dos Editais Fapt/Seagro (Pesquisa Agropecuária e Inovação) e Fapt/Naturatins ( Pesquisa Meio Ambiente) que, juntos, resultaram em 52 pesquisas para o benefício e o desenvolvimento da Agricultura responsável.

Além das apresentações, haverá oficina de apresentação da Metodologia de Implantação dos Centros de Desenvolvimento Regional (CDRs) e duas palestras com os temas Conjuntura Agropecuária, a ser ministrada por Alexandre Mendonça de Barros; e Startups que mudam o mundo, a ser conduzida por Silon Procath.

Durante os cinco dias de evento, mais de 100 pesquisas realizadas ou em andamento serão apresentadas no Pavilhão CT&I no Agro.

Confira a programação completa acessando o link : https://www.to.gov.br/fapt/programacao-agrotins-2023/4uwghkgs2oi0.

Agrotins

A Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2023), que ocorre de 16 a 20 de maio, é considerada a mais importante da região Norte do País.

Em sua 23ª edição, a Agrotins inova com a temática Compliance no Agro e tem expectativa de público que ultrapassa 150 mil pessoas.

Realização

A feira é uma realização do Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt) e da Tocantins Parcerias, em conjunto com empresas, instituições e órgãos públicos, de pesquisas e educacionais, entre outras.

Edição: Thâmara Cruvinel

Revisão Textual: Marynne Juliate